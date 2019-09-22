影／台南市安南區民扛4噸重竹籠茨 體驗先民躲洪水艱辛

2019-09-22 10:16 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



早年曾文溪暴漲，台南市安南區沿岸居民曾以協力扛抬竹籠茨的方式避災，躲避洪水的威脅。為讓現代民眾也能感受這一段歷史，台南市安南區溪南寮與新吉庄居民，今天一起來體驗「相放伴．扛茨走溪流」，120人從南興國小扛抬重逾4千公斤竹籠茨到新吉庄李養宅，單程約800公尺，平均一人約負重約40公斤，估計要走1.5小時。

地方耆老相傳，曾文溪早期未興築堤防時，遇豪大雨溪水暴漲，河川改道、溪水流竄，易危及沿岸居民生命財產安全，1928年秋天，安南區溪南寮居民在「扛茨走溪流」後，將村內竹籠茨往南扛遷至現址，其中18戶居民再另遷至今天的新吉庄。

南興國小校長黃寶東說，去年，新吉庄竹籠茨匠師李養，為了讓年輕人認識竹籠茨和遷庄歷史，在自家前依古法將竹籠茨蓋回來，竹籠茨寬10公尺、縱深4.8公尺，高4公尺。台灣歷史博物館也首度舉辦「重返歷史：百人扛茨走溪流」活動，獲得熱烈回響，號召百位民眾合力扛起李養打造的竹籠茨，也引發民眾對台灣社會與水患歷史議題的關注。

今年，南興國小邀請李養在校園內，與社區共組起茨團隊，耗時半年再建起一棟竹籠茨，溪南寮與新吉庄也接手舉辦扛茨走溪流活動，以早期居民互助的「相放伴」精神，喚醒民眾對在地歷史及對人與自然環境共生關係的思考。