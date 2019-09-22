影／台南市安南區民扛4噸重竹籠茨 體驗先民躲洪水艱辛
早年曾文溪暴漲，台南市安南區沿岸居民曾以協力扛抬竹籠茨的方式避災，躲避洪水的威脅。為讓現代民眾也能感受這一段歷史，台南市安南區溪南寮與新吉庄居民，今天一起來體驗「相放伴．扛茨走溪流」，120人從南興國小扛抬重逾4千公斤竹籠茨到新吉庄李養宅，單程約800公尺，平均一人約負重約40公斤，估計要走1.5小時。
地方耆老相傳，曾文溪早期未興築堤防時，遇豪大雨溪水暴漲，河川改道、溪水流竄，易危及沿岸居民生命財產安全，1928年秋天，安南區溪南寮居民在「扛茨走溪流」後，將村內竹籠茨往南扛遷至現址，其中18戶居民再另遷至今天的新吉庄。
南興國小校長黃寶東說，去年，新吉庄竹籠茨匠師李養，為了讓年輕人認識竹籠茨和遷庄歷史，在自家前依古法將竹籠茨蓋回來，竹籠茨寬10公尺、縱深4.8公尺，高4公尺。台灣歷史博物館也首度舉辦「重返歷史：百人扛茨走溪流」活動，獲得熱烈回響，號召百位民眾合力扛起李養打造的竹籠茨，也引發民眾對台灣社會與水患歷史議題的關注。
今年，南興國小邀請李養在校園內，與社區共組起茨團隊，耗時半年再建起一棟竹籠茨，溪南寮與新吉庄也接手舉辦扛茨走溪流活動，以早期居民互助的「相放伴」精神，喚醒民眾對在地歷史及對人與自然環境共生關係的思考。
這場難得一見的「相放伴．扛茨走溪流」今天上、下午各舉辦一場，台南市長黃偉哲、立委陳亭妃和台南市議長郭信良等人都來體驗下午場將竹籠茨從李養宅前再扛回南興國小。
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