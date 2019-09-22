親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

花25元中千萬！ 5-6月統一發票千萬大獎還有八張未兌領

二手書店助169名學童補救教學 募愛心志工保險費

2019-09-22 10:00聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣民雄薪傳二手書店，創辦「清寒學生完全免費大規模1對1家教」補救教學，進入第9年，這學期已有清寒學生169人，完全義務老師有242位，總規模達到411人，書店創辦人黃金山並免費提供師生晚餐，近日透過臉書招募愛心義工、煮飯媽媽，並向社會募捐義務教師交通保險，讓工作更有保障。

黃金山9年前從台北世貿二館館長退休，有感於家鄉嘉義民雄周邊有4所大學，卻沒有書店，決定創辦薪傳書店，之後看到許多隔代單親扶養、經濟弱勢學童，課業上明顯落後，即規劃1對1課輔班，邀請中正、嘉義大學學生擔任弱勢學生家教，還免費供應上課學生晚餐、建立獎學金制度激勵學生。

黃金山說，「1對1家教」補救教學，已創造出92%孩子學業驚人進步成就，也啟發許多孩子信心，導正身心靈健全發展，雖然他已自費數百萬、邀請愛心社團協助，但因應弱勢孩子需求，每學期教學人數不斷增加，期許各界能提供更多資源。

他說，書店需要召募3名晚班義務愛心義工，幫忙看管與維護學生安全，其次，書店每晚免費供應師生晚餐，需要徵求一位或數位愛心媽媽，由書店提供飯菜錢，請愛心媽媽在家幫忙煮食後送來書店。

黃金山憂心指出，242名參與義務教學老師，都是大學生、研究生，他們往返校園交通安全沒保險，總讓他不安，希望透過社會資源、認捐「專款專用」平安保險金，也歡迎各界到民雄薪傳書店參訪。連絡電話 0921-175258 黃金山

黃金山創辦「清寒學生完全免費大規模1對1家教」補救教學已9年，希望爭取更多資源幫...
黃金山創辦「清寒學生完全免費大規模1對1家教」補救教學已9年，希望爭取更多資源幫助弱勢學童。記者卜敏正／翻攝
分享
黃金山創辦「清寒學生完全免費大規模1對1家教」補救教學已9年，希望爭取更多資源幫...
黃金山創辦「清寒學生完全免費大規模1對1家教」補救教學已9年，希望爭取更多資源幫助弱勢學童。記者卜敏正／翻攝
分享

相關新聞

影／台南市安南區民扛4噸重竹籠茨 體驗先民躲洪水艱辛

2019-09-22 10:16

台南購物節大新營嘉年華活動 招商至本月底

2019-09-22 09:24

觀日奔月公路 南市觀光「一路發」

2019-09-22 00:30

水電工種芋頭 「用心」奪冠

2019-09-22 00:24

重機改裝惹民怨 南市玉井警分局取締12件

2019-09-22 00:22

黃照芳情繫朴子 故鄉畫展圓夢

2019-09-22 00:19

力行減塑 女兒成「環保署長」

2019-09-21 23:34

沙灘上垃圾吸管、瓶蓋、玻璃瓶最多 都跟「吃」有關

2019-09-21 23:34

本土劇「用九柑仔店」音樂會 再度湧現追劇遊客人潮

2019-09-21 19:20

影╱夢幻美景！阿里山公路沿線、小笠原山雲海雲瀑大爆發

2019-09-21 17:36

國際失智日 黃敏惠：嘉義市願成為失智友善領頭羊

2019-09-21 16:16

虎頭埤繼地下神宮後 觀旅局長爆：還有第三座神社

2019-09-21 16:03

走讀洋香瓜 台江師生向土地學習

2019-09-21 15:51

打造失智友善環境 國際失智症日奇美失智友善館揭牌

2019-09-21 15:31

拚觀光推動海區都心文化城市 朴子市長帶員工學習導覽

2019-09-21 14:06

雲林林內首屆芋頭評鑑 兼職芋農「用心」奪冠

2019-09-21 13:57

81歲藝術家黃照芳回家鄉恩師吳梅嶺美術館 辦畫展圓夢

2019-09-21 13:39

大量重機改裝呼嘯台3線惹毛山區居民 警今攔檢80輛

2019-09-21 13:18

嘉市警局長視察文化路夜市「清道專案」　提升遊憩品質

2019-09-21 12:34

小祕書辛苦攢錢20年 只為用父母名義贈台東偏鄉醫療車

2019-09-21 11:15

黃偉哲趴下、抱頭 國家防災日宣導地震保命

2019-09-21 10:47

電視本土劇夯在家追劇不過癮 嘉義縣推追劇旅遊專車

2019-09-21 09:23

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

突破不孝禁忌 他把中風父送長照機構反受到妥善照顧

2019-09-21 19:18

注意！竹縣新豐、湖口、竹北多村里 26日停水9小時

2019-09-21 18:09

糗！ 柯文哲到馬祖居然被貓「甩了」......

2019-09-21 14:59

離島居民限定優惠來了！「買國外 +1元送國內」省很大

2019-09-21 11:13

高市議會質詢準時結束 議員：護航韓國瑜

2019-09-21 14:55

尹立批上面交代不宜支持《返校》 電影館駁行銷都沒少

2019-09-22 01:10

1088動線調整取消2站 基隆到南港省10到15分鐘

2019-09-21 20:29

影╱夢幻美景！阿里山公路沿線、小笠原山雲海雲瀑大爆發

2019-09-21 17:36

影／大胃王挑戰賽 冠軍男吞了2公斤牛肉！

2019-09-21 20:39

桃市前官員感謝媽媽 淚寫「媽媽失智給我上了十堂課」

2019-09-21 20:39

柯文哲訪馬祖 笑問劉增應「現在只有我們是醫生嗎」？

2019-09-21 11:20

第一次到馬祖 柯文哲笑稱：和都會景觀不同很新奇

2019-09-21 11:58

大量重機改裝呼嘯台3線惹毛山區居民 警今攔檢80輛

2019-09-21 13:18

本土劇「用九柑仔店」音樂會 再度湧現追劇遊客人潮

2019-09-21 19:20

影╱挫冰小姐成水煮蛋阿婆 她：當年冰1碗5角

2019-09-21 20:31

花蓮新天堂茶餐廳開張 品味90年代道地香港味

2019-09-21 15:22

昔日台灣棄嬰今日美國醫師 他跨海尋親

2019-09-21 14:34

俄國石虎插畫家到基隆和平島 卡佳：多元地貌很驚奇

2019-09-21 23:22

開箱照正夯！ 寒軒國際拍中廚開箱照

2019-09-21 16:58

基隆市定古蹟劉銘傳隧道修復開工 立委爆料有密室

2019-09-21 16:40

400年來第一次 新港奉天宮開台媽祖騎佑綠島

2019-09-21 16:04

員山子今年首次分洪 分掉基隆河洪水616萬立方公尺

2019-09-21 13:40

萬里蟹產季開始了 現捕野柳假日活蟹市集開賣

2019-09-21 14:56

誰是墾丁海灘「垃圾王」 答案是塑膠一次性生活用品

2019-09-21 14:08

2019新竹生活節登場 今還有手作漢堡、兒童劇團演出

2019-09-22 07:45

南港打卡新亮點！ 「松山療養所所長宿舍」日本味十足

2019-09-21 15:26

影／後龍開辦鎮民意外險 生效第3天首件身故理賠案出現

2019-09-21 21:56

虎頭埤繼地下神宮後 觀旅局長爆：還有第三座神社

2019-09-21 16:03

第二波補助來了！竹縣加碼家電舊換新補助3千 明起受理

2019-09-22 09:10

小祕書辛苦攢錢20年 只為用父母名義贈台東偏鄉醫療車

2019-09-21 11:15

送別最後的泰雅文面國寶 YAKI柯菊蘭回歸祖靈懷抱

2019-09-21 17:06

馬祖拚酒「阿莎力」 柯文哲笑稱：這77歲的太厲害了

2019-09-21 13:37

高市議會質詢準時結束 柯文哲酸：一例一修，不錯

2019-09-21 11:40

高速公路鼎金民族匝道將封閉 10月18日起改道

2019-09-21 15:52

4輛體感科技大貨櫃車 開進高雄各區邀民眾體驗新科技

2019-09-22 07:45

借問高賓閣酒家何處去？朝複合式營運方向經營

2019-09-21 15:54

菸民注意！北市加強取締亂丟菸蒂 最高罰6000元

2019-09-21 13:19

全國智慧製造大數據分析競賽 百萬獎金決戰東海

2019-09-21 14:38

921開箱地震救生包 台中人帶上這罐辣椒醬

2019-09-21 11:52

李永萍瑞平雙貢創生中心開幕 初選對手徐正文相挺

2019-09-21 19:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top