二手書店助169名學童補救教學 募愛心志工保險費

2019-09-22 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣民雄薪傳二手書店，創辦「清寒學生完全免費大規模1對1家教」補救教學，進入第9年，這學期已有清寒學生169人，完全義務老師有242位，總規模達到411人，書店創辦人黃金山並免費提供師生晚餐，近日透過臉書招募愛心義工、煮飯媽媽，並向社會募捐義務教師交通保險，讓工作更有保障。

黃金山9年前從台北世貿二館館長退休，有感於家鄉嘉義民雄周邊有4所大學，卻沒有書店，決定創辦薪傳書店，之後看到許多隔代單親扶養、經濟弱勢學童，課業上明顯落後，即規劃1對1課輔班，邀請中正、嘉義大學學生擔任弱勢學生家教，還免費供應上課學生晚餐、建立獎學金制度激勵學生。

黃金山說，「1對1家教」補救教學，已創造出92%孩子學業驚人進步成就，也啟發許多孩子信心，導正身心靈健全發展，雖然他已自費數百萬、邀請愛心社團協助，但因應弱勢孩子需求，每學期教學人數不斷增加，期許各界能提供更多資源。

他說，書店需要召募3名晚班義務愛心義工，幫忙看管與維護學生安全，其次，書店每晚免費供應師生晚餐，需要徵求一位或數位愛心媽媽，由書店提供飯菜錢，請愛心媽媽在家幫忙煮食後送來書店。