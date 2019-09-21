麥寮鄉和台塑發動大淨灘 千人撿回數公噸海廢

2019-09-21 23:04 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



為響應921國際淨灘日及洗刷六輕北堤海岸被評為全台第5髒的海岸線的污名，麥寮鄉公所和台塑今天發動雲林沿海有史以來最大規模的淨灘行動，共達千餘參加，立委蘇治芬也和大家一起彎腰撿垃圾，所有人都期待透過雙手，找回麥寮美麗的海洋。

今天千餘人沿著六輕北堤濁水溪出海口堤岸撿垃圾，巡四二大隊也加入行動，淨灘之前，麥寮鄉公所特別邀請敬海圖文「印象濁流、小品散文」競賽優勝者，朗誦得獎小品散文，述說對母親河濁水溪內心話語，喚起大家保護海洋環境的意識。

麥寮鄉長蔡長昆表示，此次淨灘活動獲得台塑企業、麥寮鄉各村社區、學校、人民團體及外縣市民眾達上千人響應參加，合計共清除達1公噸的海洋垃圾，讓母親之河濁水溪海岸回到最乾淨的原貌，看見最美麗的夕陽。

蔡鄉長說，麥寮開設雲林第一座海廢藝術公園，將把淨灘所清理的海廢漂流木及各種垃圾做為海廢藝術創作的素材，所有作品將在自強路貨櫃市集東側旁的公園展出，展出日期至10月10日止，歡迎大家前往參觀。

參加淨灘的民眾可獲得餐飲抵用券，今天及9月28日下午的海洋音樂節可在貨櫃市集的地漁農創意小舖攤商消費，並有薩克斯風、生存空間樂團等精彩音樂表演，將淨灘和音樂結合更有意義。

台塑總管理處也動員台塑、南亞、台化、塑化四大公司及全台各管理處的志工及眷屬，分別參加雲林縣麥寮鄉、台北八里、宜蘭頭城、嘉義好美里沙灘及高雄林園中芸海灘等五個縣市的聯合淨灘，也創下台塑有史以來動員最多的一次淨灘，為海洋保育寫下新頁。

台塑麥寮管理部副總經理陳文仰帶領員工，沿著雲林濁水溪出海口清理垃，立委蘇治芬和麥寮鄉長蔡長昆也不落人後，撿回大包小包的垃，海巡四二大隊長邱仁道也帶領官兵主投入淨灘，千人共同努力下，終讓許厝寮漁港及周邊海灘重現美麗的海岸景觀，為海洋生態貢獻心力。