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本土劇「用九柑仔店」音樂會 再度湧現追劇遊客人潮

2019-09-21 19:20聯合報 記者魯永明╱即時報導

三立電視台本土劇「用九柑仔店」熱播，柑仔店場景在嘉義縣老人比例最多的六腳鄉潭墘村，吸引戲迷，成為打卡熱點，幕後推手嘉義縣伴手禮協會理事長兼戲劇節目演員經紀人黃淑晴，9日獨自策劃音樂會，吸引逾千人潮，今晚縣府文化觀光局在柑仔店，再度點燈舉辦三代同堂音樂會，仍吸引滿滿遊客人潮，聆賞表演，體驗劇情故事。

首次音樂會，有縣長翁章梁夫妻當神秘佳賓，曬恩愛深吻； 今天下午5點起到晚間8點音樂會，由街頭藝人輪流表演唱歌跳舞，黃淑晴主持炒熱氣氛，帶來男女主角人形看板，提供遊客拍照， 拍片的柑仔店場景，吸引遊客打卡拍照，許多民眾全家人或夫妻、情侶、朋友，在柑仔店前與戲劇演員一樣拍照，留下幸福團聚畫面。

小村落居民及長輩們，看到一波波人潮湧入，感到開心，熱情歡迎外地朋友，讓他們感受嘉義人真善美與濃濃人情味，「用九柑仔店」吹起懷舊風潮，文觀局趁戲劇熱潮，力推追劇旅遊吸引戲劇迷來旅遊消費，來嘉追劇小旅行追劇專車旅程，請上臉書「慢遊嘉義」查看報名，活動共8梯次，從28日到10月19日。

由張軒睿、莫允雯主演的用九柑仔店，改編自漫畫家阮光民同名漫畫作品，劇情描述1名離開鄉下到都市工作男主角俊龍（張軒睿飾）在祖父病倒住院後，決定回家鄉繼承柑仔店的故事，該劇演員陣容強大，加上描述異鄉打拚遊子發許多共鳴，被封「今年最催淚台劇」，每周五晚間播出，周六重播，目前還在熱映中。

三立電視台本土劇「用九柑仔店」熱播，今晚縣府文化觀光局在柑仔店再度舉辦三代同堂音...
三立電視台本土劇「用九柑仔店」熱播，今晚縣府文化觀光局在柑仔店再度舉辦三代同堂音樂會，吸引滿滿遊客人潮，聆賞表演。記者魯永明／攝影
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三立電視台本土劇「用九柑仔店」熱播，今晚縣府文化觀光局在柑仔店再度舉辦三代同堂音...
三立電視台本土劇「用九柑仔店」熱播，今晚縣府文化觀光局在柑仔店再度舉辦三代同堂音樂會，吸引遊客人潮。記者魯永明／攝影
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三立電視台本土劇「用九柑仔店」熱播，今晚縣府文化觀光局在柑仔店再度舉辦三代同堂音...
三立電視台本土劇「用九柑仔店」熱播，今晚縣府文化觀光局在柑仔店再度舉辦三代同堂音樂會，吸引滿滿遊客人潮。記者魯永明／攝影
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三立電視台本土劇「用九柑仔店」熱播，今晚縣府文化觀光局在柑仔店再度舉辦三代同堂音...
三立電視台本土劇「用九柑仔店」熱播，今晚縣府文化觀光局在柑仔店再度舉辦三代同堂音樂會，街頭藝人輪流表演唱歌跳舞。記者魯永明／攝影
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