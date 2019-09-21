夢幻美景！阿里山公路沿線、小笠原山雲海雲瀑大爆發

2019-09-21 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



秋節過後，天氣善變，今天嘉義地區受塔巴颱風外圍環流影響，加上東北季風，高溫多雲；荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘從早上開始，陸續在海拔2488公尺的阿里山森林遊樂區小笠原山，以及阿里山公路66K、64K、59K等處，發現雲海雲瀑大爆發，風起雲湧，變幻萬千，讓人驚艷讚嘆。

阿里山小火車鐵道、森林、雲海、日出、晚霞，合稱阿里山五奇，森林遊樂區小笠原山有360度視野，早上觀日出，下午變彩霞落日，還有雲海與雲瀑，蘇家弘長期駐守小笠原山，擔任生態導覽員，拍攝壯觀日出、雲海、雲瀑美景，驚嘆大自然奇妙化工。

蘇家弘說，風起雲湧雲海及雲瀑美景，飄散山巒、茶園間，翻騰起伏，瞬息萬變，每分每秒都有不同感動，雲瀑有如大浪，捲起千堆雪，排山倒海從山頭湧過來，雲瀑雲海美景光影，千變萬化，有如置身仙境，讓人陶醉，縈繞腦海難忘。

嘉義氣象站說，受塔巴颱風外圍影響，加上東北季風夾帶水氣，高溫多雲，氣候變化大，雲瀑大多發生在鋒面前緣、天氣劇烈變化、山區氣流不穩定，當山頂與山谷對流旺盛，雲霧從上往下竄流，就會形成雲瀑，雲瀑也稱瀑布雲，從高處往低處傾瀉，或在峽谷間流動，受風力帶動，呈現「飛流直下」的氣勢。