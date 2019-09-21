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國際失智日 黃敏惠：嘉義市願成為失智友善領頭羊

2019-09-21 16:16聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

今天是國際失智日，嘉義基督教醫院舉行「2019臺日失智症國際研討會」，並邀請日本專家菅原弘子、金山泰三、金山雅俊等分享寶貴經驗，嘉義市長黃敏惠呼籲各界重視失智症相關議題，並展現嘉義市因應失智症的努力。

依據國際失智症協會（ADI）推估，全世界平均每3秒就新增一名失智症患者，2018年全球失智症人口約有5千萬人；台灣失智症人口已逾28萬人，平均每40分鐘就會增加一位失智症患者。

黃敏惠表示，嘉義市自2007年起辦理整合性健康篩檢，2014年納入失智症篩檢，上月市府與扶輪社、陽明醫院共同辦理失智症篩檢，有上千名民眾參與，並辦理說明會培訓志工，讓大家了解失智症問題嚴重性，以及增加對初期失智長輩敏感度，「嘉義市願意扮演全國領頭羊角色」。

嘉基院長姚維仁表示，失智症問題越來越嚴重，雲嘉地區是臺灣失智症人口比例最高的，而日本是全球人口老化最嚴重的國家之一，所以日本也有很多因應的照顧政策、用具等。

菅原弘子、金山泰三、金山雅俊等三位專家以政策端、社區端及照護端3大面向探討失智友善社區及失智症團體家屋等議題，提出日本在如何營造能理解失智者的友善社區與團體家屋經驗等寶貴經驗。

嘉義基督教醫院響應國際失智月辦理一系列活動，除先前舉行音樂會外，今天辦理臺日失智症國際研討會，以及本月28日將在文化公園舉辦「RUN伴活動」，透過多元的方式帶領民眾認識失智、友善失智。

今天是國際失智日，嘉義基督教醫院舉行「2019臺日失智症國際研討會」。記者姜宜菁...
今天是國際失智日，嘉義基督教醫院舉行「2019臺日失智症國際研討會」。記者姜宜菁／攝影
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今天是國際失智日，嘉義基督教醫院舉行「2019臺日失智症國際研討會」，嘉義市長黃...
今天是國際失智日，嘉義基督教醫院舉行「2019臺日失智症國際研討會」，嘉義市長黃敏惠呼籲各界重視失智症相關議題。記者姜宜菁／攝影
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失智症嘉義金山

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