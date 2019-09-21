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虎頭埤繼地下神宮後 觀旅局長爆：還有第三座神社

2019-09-21 16:03聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南市虎頭埤有「台灣第一水庫 」之稱，已有170多年歷史，日據時期「新化神社遺構」已列入台南市歷史建築後，但一般人只知有一代社、二代社，後來再發現「地下神宮」，台南市觀光旅遊局長陳信安今天說，虎頭埤還有第三座神社。在成大發展基金會的研究調查報告中，指在虎月吊橋附近曾有一座「水仙宮」，也就是水神社，期待能夠找到更多的歷史典故和老照片，以文化帶動觀光。

陳信安原是嘉藥觀光事業管理系助理教授，成大建築系畢業，長期以文資學者身分關心古蹟、老建物，陳信安說，「新化神社遺構」歷史建築的調查期末報告，文資處下周二要開會討論，目前有資料的是一代社，是從重建紀念碑經過荷蘭古渠道（還有待考證）步道，另外是二代社從鳥居、神社到紅屋（休憩所）到旁邊的平台，加上半地下的神宮遺址。

日據時期虎頭埤最早的新化社，格局較小，地方後來再集資興建升格「新化神社」，當時虎頭埤也被票選為台灣12勝之一，文史工作者後來也發現新化神社旁有「地下室」，類似防空洞建築的「地下神宮」，被視為「神的避難所」，與台北圓山（台灣神宮）南、北呼應，深具歷史文物的價值。

最近觀光行銷科專員陳宏田兼任虎頭埤風景區管理所主任，陳信安期待借重他的行銷專才，再恢復虎頭埤昔日榮景，像地方人士反映以前中秋節都會到虎頭埤烤肉賞月，考慮結合地方社區團體再恢復舉辦，還有嘉南農田水利會「圳頭祭」也希望爭取列入市定民俗；另外虎頭埤外圍停車場附近，有日據時期岡山第61航空廠的「氧氣工廠」軍事地景，都可以成為文化觀光的資產。

陳信安說，市府觀光經費編列不多，將全力向文化部爭取新化神社歷史建築修復經費，在一代社和二代社修復時，也將崩塌舊參拜道修復，不只是修復歷史建築，也期待文化帶動觀光，在台南文化和觀光密不可分。

台南市觀光旅遊局長陳信安（中）表示將全力爭取經費，恢復虎頭埤內的新化神社歷史文化...
台南市觀光旅遊局長陳信安（中）表示將全力爭取經費，恢復虎頭埤內的新化神社歷史文化景點，並安排觀光行銷科專員陳宏田（右）兼任虎頭埤風景區主任，提振虎頭埤觀光。記者吳淑玲／攝影
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台南市觀光旅遊局長陳信安指虎頭埤虎月吊橋附近，曾有一座水神社稱為「水仙宮」。記者...
台南市觀光旅遊局長陳信安指虎頭埤虎月吊橋附近，曾有一座水神社稱為「水仙宮」。記者吳淑玲／攝影
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歷史建築虎頭埤修復

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