走讀洋香瓜 台江師生向土地學習
台南社大台江分校與在地農會合作推動「走讀台江蔬果」周末學習，第一堂課即以洋香瓜為主題，師生由台南地區農會推廣部主任陳松淮導讀洋香瓜在台江發展史，走訪台江洋香瓜達人許凰誥，分享種植洋香瓜經驗談，開心體驗鄕土文化，大讚「台江就是一所學校！」。
陳松淮說，台南市安南區古稱台江，洋香瓜農場所在的土地是溪心寮，百年前是曾文溪的溪底，土質屬於沙地，十分適合種植瓜類。他說，安南區於2006年時，種植大瓜損失慘重，後來從日本引進種子，品質多元，扭轉危機，目前先育苗在移栽，最大種植面積曾經有400公頃，今年度大約是30甲。
洋香瓜達人許皇誥分享洋香瓜栽種技巧，他指出，一株一果，每一株只留20-25葉，在10-15節中留一株結果，其餘花朵摘除。他也透露市場上挑選瓜果的小撇步，除要選活蒂頭，蒂頭留在上端外，摸底部是否變軟，熟成度夠不夠。
許姓同學說，今天第一次參觀網室的洋香瓜，也第一次赤腳踩到蝸牛殼，參加社大台江分校的活動得到很多驚奇的體驗，也讓他認真思考台江有什麼產業是青年可以參與的。台江分校指出，走讀洋香瓜課程，讓師生了解到如何辨識品種與挑選洋香瓜的好壞，也讓孩子可以學習土地文化價值，以及農夫的辛勞，十分有意義！尤其腳下這塊土地曾經是曾文溪的溪底，更令人感動。
留言