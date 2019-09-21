走讀洋香瓜 台江師生向土地學習

2019-09-21 15:51 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南社大台江分校與在地農會合作推動「走讀台江蔬果」周末學習，第一堂課即以洋香瓜為主題，師生由台南地區農會推廣部主任陳松淮導讀洋香瓜在台江發展史，走訪台江洋香瓜達人許凰誥，分享種植洋香瓜經驗談，開心體驗鄕土文化，大讚「台江就是一所學校！」。

陳松淮說，台南市安南區古稱台江，洋香瓜農場所在的土地是溪心寮，百年前是曾文溪的溪底，土質屬於沙地，十分適合種植瓜類。他說，安南區於2006年時，種植大瓜損失慘重，後來從日本引進種子，品質多元，扭轉危機，目前先育苗在移栽，最大種植面積曾經有400公頃，今年度大約是30甲。

洋香瓜達人許皇誥分享洋香瓜栽種技巧，他指出，一株一果，每一株只留20-25葉，在10-15節中留一株結果，其餘花朵摘除。他也透露市場上挑選瓜果的小撇步，除要選活蒂頭，蒂頭留在上端外，摸底部是否變軟，熟成度夠不夠。