拚觀光推動海區都心文化城市 朴子市長帶員工學習導覽
嘉義縣朴子市長吳品叡為落實政見，形塑朴子為「海區都心‧文化城市」，除逐次進行文化資產的建立，上午帶領員工一起參與學習各文化觀光景點導覽解說訓練，由公所資深導覽員帶領解說。
利用周六假日，朴子公所員工走訪配天宮、玉勝巷、牛磨店巷、中正老街、刺繡文化館、水道頭、獸魂碑、東石郡役所、清木屋、榮昌戲院、日新醫院、朴勝旅社、德興棋盤式建築、火車頭公園及東石神社等，具文化觀光價值景點。
員工肯定這是相當不錯文化之旅，他們雖然在朴子工作，但對文化景點都只知道一些皮毛，有了這次朴子文化景點導覽訓練，讓他們更了解朴子，以後會利用機會介紹給鄉親、外地朋友及訪客，成為導覽尖兵。
文化導覽員工訓練是市長吳品叡上任後，首次全面讓員工認識朴子活動，吳品叡說，未來公所還會陸續推出學校學生走出校園，認識朴子活動，以及社區、社團、機關親近朴子文化景點活動，認識家鄉文化之美及觀光價值，行銷吸引遊客旅遊消費。
吳品叡表示，公所員工是為民服務第一線，協助推展市政，要將員工培育成導覽員； 為推動文化資產保存，8月提報縣府審查通過「朴子原東石神社」（嘉縣朴子市藝術公園）登錄為「歷史建築」；年初審查通過嘉縣最美的天際線─玉勝巷，舉辦話說老建築攝影比賽，以及寺廟文物普查工作等，做為文化觀光產業賣點。
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