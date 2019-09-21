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拚觀光推動海區都心文化城市 朴子市長帶員工學習導覽

2019-09-21 14:06聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣朴子市長吳品叡為落實政見，形塑朴子為「海區都心‧文化城市」，除逐次進行文化資產的建立，上午帶領員工一起參與學習各文化觀光景點導覽解說訓練，由公所資深導覽員帶領解說。

利用周六假日，朴子公所員工走訪配天宮、玉勝巷、牛磨店巷、中正老街、刺繡文化館、水道頭、獸魂碑、東石郡役所、清木屋、榮昌戲院、日新醫院、朴勝旅社、德興棋盤式建築、火車頭公園及東石神社等，具文化觀光價值景點。

員工肯定這是相當不錯文化之旅，他們雖然在朴子工作，但對文化景點都只知道一些皮毛，有了這次朴子文化景點導覽訓練，讓他們更了解朴子，以後會利用機會介紹給鄉親、外地朋友及訪客，成為導覽尖兵。

文化導覽員工訓練是市長吳品叡上任後，首次全面讓員工認識朴子活動，吳品叡說，未來公所還會陸續推出學校學生走出校園，認識朴子活動，以及社區、社團、機關親近朴子文化景點活動，認識家鄉文化之美及觀光價值，行銷吸引遊客旅遊消費。

吳品叡表示，公所員工是為民服務第一線，協助推展市政，要將員工培育成導覽員； 為推動文化資產保存，8月提報縣府審查通過「朴子原東石神社」（嘉縣朴子市藝術公園）登錄為「歷史建築」；年初審查通過嘉縣最美的天際線─玉勝巷，舉辦話說老建築攝影比賽，以及寺廟文物普查工作等，做為文化觀光產業賣點。

嘉義縣朴子市長吳品叡上午帶領員工一起參與學習文化觀光景點導覽解說訓練。圖／公所提...
嘉義縣朴子市長吳品叡上午帶領員工一起參與學習文化觀光景點導覽解說訓練。圖／公所提供
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嘉義縣朴子市長吳品叡上午帶領員工一起參與學習文化觀光景點導覽解說訓練。圖／公所提...
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嘉義縣朴子市長吳品叡上午帶領員工一起參與學習文化觀光景點導覽解說訓練。圖／公所提供
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朴子歷史建築東石

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