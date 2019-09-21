拚觀光推動海區都心文化城市 朴子市長帶員工學習導覽

2019-09-21 14:06 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣朴子市長吳品叡為落實政見，形塑朴子為「海區都心‧文化城市」，除逐次進行文化資產的建立，上午帶領員工一起參與學習各文化觀光景點導覽解說訓練，由公所資深導覽員帶領解說。

利用周六假日，朴子公所員工走訪配天宮、玉勝巷、牛磨店巷、中正老街、刺繡文化館、水道頭、獸魂碑、東石郡役所、清木屋、榮昌戲院、日新醫院、朴勝旅社、德興棋盤式建築、火車頭公園及東石神社等，具文化觀光價值景點。

員工肯定這是相當不錯文化之旅，他們雖然在朴子工作，但對文化景點都只知道一些皮毛，有了這次朴子文化景點導覽訓練，讓他們更了解朴子，以後會利用機會介紹給鄉親、外地朋友及訪客，成為導覽尖兵。

文化導覽員工訓練是市長吳品叡上任後，首次全面讓員工認識朴子活動，吳品叡說，未來公所還會陸續推出學校學生走出校園，認識朴子活動，以及社區、社團、機關親近朴子文化景點活動，認識家鄉文化之美及觀光價值，行銷吸引遊客旅遊消費。