雲林林內首屆芋頭評鑑 兼職芋農「用心」奪冠

2019-09-21 13:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣林內鄉農會今天舉辦「紅透台灣林內木瓜節」，現場準備木瓜、鳳梨、火龍果、香蕉等當令水果免費品嘗，首屆林內芋頭評鑑比賽今天頒獎，由「兼職」芋農林正仁奪冠，他拿出自己的芋頭耕種筆記表示，芋頭好吃只有一個祕訣「用心」而已。

雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、立委劉建國、林內鄉長張維崢、農會總幹事黃國洲、縣議員賴淑娞及蘇于珊、林岳璋等人，今天聯袂為品質優良的林內木瓜及芋頭促銷。

黃國洲表示，林內鄉位於濁水溪進入平原地區源頭，得天獨厚的好山好水，栽培出有口碑的農特產，尤其木瓜、芋頭、鳳梨與白米，口碑響透台灣。

今天活動現場公布木瓜、芋頭評鑑結果，今年度木瓜王由住在重興村的張武城、張永富父子檔奪冠、第二名為青農張晏彰、張育強、第三名為張耀文、張榮哲、林銘科。首屆芋頭評鑑由林正仁奪得第一，其次為蘇偉智及張寶秀各為第二、三名。

過去林內芋頭常為大甲芋頭作嫁，為了替林內芋頭正名，今年農會首辦芋頭評鑑比賽，林正仁奪得第一，他說本業是水電工，種芋頭雖是副業，但他可不馬虎，秀出自己的種植筆記，詳實記錄栽種過程，對他來說，芋頭好吃只有一個祕訣，就是用心。

張麗善現場與民眾品嘗木瓜，她說，非常開心看到林內鄉農會對整個木瓜推廣，讓全台灣知道，要吃最好的木瓜，就在林內鄉，尤其林內鄉農會將木瓜加工產品也極力推廣，不只新鮮木瓜，對芋頭、鳳梨、火龍果也很用心，讓民眾可以吃到安心又好吃的農產品。