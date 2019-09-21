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81歲藝術家黃照芳回家鄉恩師吳梅嶺美術館 辦畫展圓夢

2019-09-21 13:39聯合報 記者魯永明╱即時報導

81歲台灣第二代知名藝術家黃照芳，師承前輩藝術家吳梅嶺及楊三郎大師學畫，上午回家鄉嘉義朴子市梅嶺美術館，舉辦「感恩吳梅嶺恩師-黃照芳油畫特展」，黃回家鄉在紀念恩師美術館辦畫展圓夢，獲文化部補助，榮耀嘉義畫都，致詞感動哽咽，來賓冠蓋雲集。

定居嘉義市的黃照芳，台北師範學院藝術系畢業，1982年榮獲美術教育類師鐸獎，致力美術教育47年，1958年榮獲全省教員美展西畫主席獎第一名、南美獎，1992年退休專職創作，榮任各大美術協會評議員，擔任國內各大比賽評審，專長油彩及兒童美術指導，是知名兒童美育專家，開辦「星期二畫會」作育英才。

畫展共77件代表作，包括30幅100號大作，1幅2017年創作的400號《聚》是近年大展，作品分三個主題:人間漫遊、童趣情真、形色美韻；今年100號近作《童年》描繪他童年家貧，早上賣油豆腐、油條後再上學情境；2007年100號《枕頭山》表現鄉土亮麗色彩與氛圍;2009年100號《悟》深刻描繪人間故事的體悟，黃照芳晚年畫風改變，以人物半抽象畫為主，用色鮮艷、協調，展現內心輕鬆自在。

嘉義縣文化觀光局長許有仁、嘉義市文化局副局長林金龍、策展人嘉義市美術協會理事長莊玉明、臺陽美術協會理事長吳隆宗、協志工商董事長何明宗、嘉市議員蔡文旭、蔡永泉及朴子市長吳品叡等逾百名來賓及美術界人士參加，舉辦座談會。

黃照芳感動哽咽說「回家鄉辦畫展，圓了我的夢想，感恩老師吳梅嶺」，能夠辦畫展，特別感謝妻子沈秀香；梅嶺美術館另安排黃照芳及莊玉明，到朴子國中及民雄國中舉辦兩場講座，推廣美術教育。黃照芳畫展展期即日起到10月13日止，上午9點到下午5點，地點梅嶺美術館:朴子市山通路2之9號。

81歲臺灣第二代知名藝術家黃照芳(右)，回家鄉朴子市恩師吳梅嶺美術館辦畫展圓夢，...
81歲臺灣第二代知名藝術家黃照芳(右)，回家鄉朴子市恩師吳梅嶺美術館辦畫展圓夢，特別感謝妻子沈秀香(左)。記者魯永明／攝影
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81歲臺灣第二代知名藝術家黃照芳，回家鄉朴子市恩師吳梅嶺美術館辦畫展圓夢。記者魯...
81歲臺灣第二代知名藝術家黃照芳，回家鄉朴子市恩師吳梅嶺美術館辦畫展圓夢。記者魯永明／攝影
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黃照芳晚年畫風改變，以人物半抽象畫為主，用色鮮艷、協調，展現內心輕鬆自在。記者魯...
黃照芳晚年畫風改變，以人物半抽象畫為主，用色鮮艷、協調，展現內心輕鬆自在。記者魯永明／攝影
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81歲臺灣第二代知名藝術家黃照芳，回家鄉朴子市恩師吳梅嶺美術館辦畫展圓夢，致詞感...
81歲臺灣第二代知名藝術家黃照芳，回家鄉朴子市恩師吳梅嶺美術館辦畫展圓夢，致詞感動哽咽。記者魯永明／攝影
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81歲臺灣第二代知名藝術家黃照芳，回家鄉朴子市恩師吳梅嶺美術館辦畫展圓夢，來賓冠...
81歲臺灣第二代知名藝術家黃照芳，回家鄉朴子市恩師吳梅嶺美術館辦畫展圓夢，來賓冠蓋雲集。記者魯永明／攝影
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