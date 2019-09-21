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「柴油加600」工讀生誤加95汽油 休旅車駕駛24萬飛了

小祕書辛苦攢錢20年 只為用父母名義贈台東偏鄉醫療車

2019-09-21 11:15聯合報 記者羅紹平╱即時報導

得知台東偏鄉缺乏醫療資源，來自台北市，自稱只是一般百貨公司的祕書林惠芬女士，因感念已過世的父母，20年來靠著每月定期存幾千元，以父母林兩端、林吳海緞名義捐贈一輛價值140萬的醫療巡迴車給台東縣海端鄉衛生所使用，巧合的是林惠芬父母姓名中剛好有海、端兩字。

台東縣衛生局今天表示，捐贈儀式昨舉行，專門從事醫療器材車改造的昇帝實業有限公司，居中媒介這次捐贈，大家都以為是一般企業捐贈，沒想到捐贈者只是一般民眾，更讓人感動。

捐贈儀式上，林惠芬說，小時家裡經濟狀況不好，家中還有8名小孩，她排行第八，母親是家庭主婦，父親為了養家都很拚命的工作，日子雖辛苦，但父母還是想為社會盡點心力，由於父母早逝，她一直沒忘記父母未完成的遺願 ，因此過去20年，她每月定存幾千元，直到今年終於攢了一百多萬元，完成她的願望，希望福報回饋在天上的父母，說著說著林惠芬就紅了眼眶。

昇帝實業副總經理陳雅芳說，公司常幫一些企業改造醫療車輛，有感於社會資源過度集中某些地方或特定單位團體，因而建議捐贈者捐到更有需要的地方，公司今年就媒合8輛醫療、救護車輛給嘉義、雲林及台東偏鄉，林惠芬來訂車時，公司就建議捐贈台東縣。

林惠芬捐贈的醫事人員巡迴醫療車後座有輔助椅 ，可針對身障長照人士提供方便的乘坐 ，後車箱配有心電圖 ，血壓計及藥箱 ，縣衛生局長黃明恩表示，感謝林惠芬愛心，讓偏鄉醫護人員及民眾都受惠。

這輛車有助居家醫師和醫療團隊到宅提供醫療服務，車內配置攜帶式精實醫療儀器，麻雀雖小五臟俱全，可提供偏鄉到宅看診的便利性，讓台東巡迴醫療更便捷有效率。黃明恩表示，將配發海端鄉衛生所使用。

台北市婦人林惠芬（右）捐贈台東縣一輛多功能醫療人員巡迴車，縣衛生局長黃明恩致贈感...
台北市婦人林惠芬（右）捐贈台東縣一輛多功能醫療人員巡迴車，縣衛生局長黃明恩致贈感謝狀。記者羅紹平／翻攝
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台北市婦人林惠芬（右二）捐贈台東縣一輛多功能醫療人員巡迴車。記者羅紹平／翻攝
台北市婦人林惠芬（右二）捐贈台東縣一輛多功能醫療人員巡迴車。記者羅紹平／翻攝
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台北市婦人林惠芬（左）捐贈台東縣一輛多功能醫療人員巡迴車。記者羅紹平／翻攝
台北市婦人林惠芬（左）捐贈台東縣一輛多功能醫療人員巡迴車。記者羅紹平／翻攝
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台東衛生所偏鄉

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