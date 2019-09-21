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黃偉哲趴下、抱頭 國家防災日宣導地震保命

2019-09-21 10:47聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南市政府舉辦國家防災日全民健走活動今天在虎頭埤登場，共有3000人參與，市長黃偉哲表示，921大地震帶來慘痛的教訓，讓人更懂得遇到災害時，如何自保的重要性，透過宣導活動，希望親子們都能謹記在心。

黃偉哲說，今天是921二十周年的日子，也是國家防災日，希望民眾能夠更懂得如何防範災害。市府舉辦健走的目的，除了藉著運動保持健康外，也要學習防災的綱領與知道防災的專線，以應變突發的狀況。

黃偉哲親自向民眾宣導「防災重於救災，離災優於防災」的概念，黃偉哲也和立委郭國文、市議員林燕祝、林宜瑾和郭鴻儀等人，示範地震保命三步驟（趴下、掩護、穩住）！進行防災教育，傳達居安思危，防患未然的重要性

市政府結合各單位在虎頭埤風景區舉辦全民健走教育宣導活動，健保署、南區水資源局與成大防災研究中心及市府各局室共襄盛舉，有3000人參加，鳴槍展開健走，繞行環湖步道，飽覽湖光山色，不少人全家總動員，親子同樂，也揪團引伴，利用假日踏青，舒展身心，

台市政府災害防救辦公室參事侯俊彥指出，國家防災日健走活動已邁入第3年，是台南的創舉，參與人數漸增，迴響熱烈，顯見獲得民眾的認同。現場設有防災宣導攤位說明地震保命三步驟（趴下、掩護、穩住），消防局與衛生局並進行水域救生演練，傳達正確的搶救方式，與CPR教學等多項教育活動寓教於樂。

教育局寓教於樂，讓小朋友堆積木蓋房子，感受建築為何會被震倒；新化消防分隊婦宣隊也宣導「防災背包」，一系列寓教於樂的闖關遊戲，以貼近日常生活的方式，提升民眾災害風險意識。

台南市府今天在虎頭埤舉辦國家防災日全民健走。記者吳淑玲/攝影
台南市府今天在虎頭埤舉辦國家防災日全民健走。記者吳淑玲/攝影
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台南市府今天在虎頭埤舉辦國家防災日全民健走，市長黃偉哲（中）和立委、民代示範地震...
台南市府今天在虎頭埤舉辦國家防災日全民健走，市長黃偉哲（中）和立委、民代示範地震保命三步驟。記者吳淑玲/攝影
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台南市府今天在虎頭埤舉辦國家防災日全民健走。記者吳淑玲/攝影
台南市府今天在虎頭埤舉辦國家防災日全民健走。記者吳淑玲/攝影
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健走黃偉哲921大地震

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