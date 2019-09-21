電視本土劇夯在家追劇不過癮 嘉義縣推追劇旅遊專車

2019-09-21 09:23 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



電視本土劇「用九柑仔店」熱播，柑仔店場景在嘉義縣老人比例最多的六腳鄉潭墘村，吸引戲迷，成為打卡熱點，9日首場音樂會吸引人潮，今晚在六腳鄉潭墘村柑仔店，舉辦第二場三代同堂音樂會；縣府文化觀光局規畫「來嘉追劇小旅行專車旅程」，28日上路，限額8個梯次，今天公告開放網路報名。

還記得「用九柑仔店」裡，男主角張軒睿看著女主角臭臉維納斯莫允雯的含情脈脈眼神，以及「天之蕉子」中楊子儀偷偷告白吳怡霈的害羞靦腆嗎？這些場景全都在這次的「追劇專車」裡。

文觀局串連拍攝地，成為專屬粉絲的追劇行程，在28、29日，10月6、10、11、12、13、19日，共計8個梯次，每團30人發車，上限40人，追劇專車將透過導遊帶遊客走過甜蜜取景地。

無論是張軒睿、莫允雯甜蜜雙載的「苦楝樹綠色隧道」、楊子儀與吳怡霈走過的鄉鎮小路等，每人只要新台幣499元就能一次追得足夠、拍得開心。

文觀局長許有仁說，嘉縣農業大縣，保留農村純樸特色，藉追劇專車帶遊客深入各秘密景點，看似平常的街道經過攝影機取景及演員的詮釋，都成為最天然、獨一無二的攝影棚。