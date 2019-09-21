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有看過這麼美的廁所嗎？這所國小廁所走藝術繪本風

2019-09-21 07:29聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

「2019年在宣信國小遇見最美麗的廁所」嘉義市宣信國小廁所過去昏暗老舊，校方斥資逾500萬元，將老舊廁所改造為具繪本風格的藝術廁所，邀請校友藝術家莊信棠，以大白熊為主角、四季為背景設計，打造童話般空間配置，不僅符合師生需求，更融入環境美學創意，昨天啟用，讓嘉義市長黃敏惠也大讚獨一無二。

宣信國小誠信樓西側廁所老舊，學生老師常年反映廁所太暗、有異味、會積水，很難清掃；學校透過課程安排，讓學生從原有廁所老舊問題探索到未來對測所有哪些需求，列出後提供改造廁所參考，並透過與專家對話，了解建築師及廠商如何改善問題。

嘉義市長黃敏惠昨參與啟用儀式，她表示，在地藝術家、校友莊信棠回饋母校，設計的新廁所不僅美麗又夢幻，也是全國獨一無二的藝術廁所。感謝莊信棠傳播美學種子，讓城市處處都有充滿美感的設計，大讚「2019年在宣信國小遇見最美麗的廁所」。

莊信棠笑說，自己把廁所當藝術品在設計。以大白熊為主角、四季為背景，在1至4樓呈現不一樣的童趣，希望能藉由繪畫，引導孩子看見美麗也思考環境維護議題，彰顯藝術與廁所結合的教育意義。雖然本次設計在小空間內呈現，但廁所只是開始，仍期待未來有機會可以有更大型的觀光歸，期待民眾多多支持環境美學。

宣信國小校長黃金木說，透過公民參與、師生對話了解需求，打造完全平面降階和明管配置規劃的硬體設計，很高興歷經100天的努力後，打造出符合需求的新式廁所。未來將帶領孩子們學習愛護使用的精神，讓「方便」更加「方便」。

嘉義市宣信國小改造校內老舊廁所，請來校友藝術家莊信棠，以大白熊為主角、四季為背景...
嘉義市宣信國小改造校內老舊廁所，請來校友藝術家莊信棠，以大白熊為主角、四季為背景改造出具繪本風格的藝術廁所。記者姜宜菁／攝影
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嘉義市宣信國小校友、藝術家莊信棠（左）以大白熊為主角、四季為背景設計，將老舊的廁...
嘉義市宣信國小校友、藝術家莊信棠（左）以大白熊為主角、四季為背景設計，將老舊的廁所打造童話般的空間配置，嘉義市長黃敏惠（右）昨也大讚獨一無二。記者姜宜菁／攝影
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嘉義市宣信國小改造校內老舊廁所，請來校友藝術家莊信棠，以大白熊為主角、四季為背景...
嘉義市宣信國小改造校內老舊廁所，請來校友藝術家莊信棠，以大白熊為主角、四季為背景改造出具繪本風格的藝術廁所。圖／嘉義市教育處長林立生提供
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嘉義市宣信國小改造校內老舊廁所，請來校友藝術家莊信棠，以大白熊為主角、四季為背景...
嘉義市宣信國小改造校內老舊廁所，請來校友藝術家莊信棠，以大白熊為主角、四季為背景改造出具繪本風格的藝術廁所。圖／嘉義市教育處長林立生提供
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嘉義市宣信國小改造校內老舊廁所，請來校友藝術家莊信棠，以大白熊為主角、四季為背景...
嘉義市宣信國小改造校內老舊廁所，請來校友藝術家莊信棠，以大白熊為主角、四季為背景改造出具繪本風格的藝術廁所。圖／嘉義市教育處長林立生提供
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嘉義市宣信國小改造校內老舊廁所，請來校友藝術家莊信棠，以大白熊為主角、四季為背景...
嘉義市宣信國小改造校內老舊廁所，請來校友藝術家莊信棠，以大白熊為主角、四季為背景改造出具繪本風格的藝術廁所。圖／嘉義市教育處長林立生提供
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嘉義市宣信國小改造校內老舊廁所，請來校友藝術家莊信棠，以大白熊為主角、四季為背景...
嘉義市宣信國小改造校內老舊廁所，請來校友藝術家莊信棠，以大白熊為主角、四季為背景改造出具繪本風格的藝術廁所。記者姜宜菁／攝影
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