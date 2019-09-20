雲林第1座海廢藝術公園開幕 麥寮決心找回美麗海洋

2019-09-20 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣麥寮鄉為能從國內15處髒亂海岸中除名，推出海洋文化音樂祭，除用音樂號召年輕人愛海，更延聘藝術家進駐，創設雲林第1座海廢藝術公園今天開幕，並於明天將與台塑發動300人淨灘，把撿回的海廢創作更多藝術作品在公園展示，傳達海洋廢棄物並非只有回收，透過巧思變成裝置藝術，創造新價值。

「我們決心找回美麗的麥寮海岸」麥寮鄉公所主任秘書陳東松說，環保綠色和平組織對國內15處海岸評比，麥寮海岸被評為第5髒亂的海岸，為能恢復海岸之美，即日起推出海洋音樂文化祭，透過國內知名樂團在貨櫃市集展開「吶喊麥寮」音樂接力，借以感召年輕人愛惜家鄉的海。

陳東松說，海廢藝術能把海洋保育推向時代尖端，公所利用貨櫃市集旁的大草原，打造雲林首座也是國內第2座廢藝術公園，藝術家進駐利用麥寮淨灘撿回的漂流木、廢浮球、寶特瓶、保麗龍的各種海廢，化腐朽為神奇，創作成美麗的藝術。

麥寮海廢藝術公園今天開幕，寬闊的綠園矗立一座座美麗雕塑，很難想像全是海廢雕製而成，漂流木和保麗龍變身為海蝸牛、大蝦等海洋裝置藝術，更令人嘆為觀止的是利用各種易開罐，打造一座極具現代美感的「生命餐桌」，借以提醒海廢最終還是會端上餐桌吃進人的肚子裡。

策展總監洪敏哲說，海廢藝展是為傳達海廢對生態的危害，例如長期誤食變成塑膠胃的「海龜」難逃死亡命運；「回流」則警告海中寶特瓶所分解的塑膠粒透過食物鏈再回流給人類，害的是自己，每件作品都有其含賦的意義，值得品賞。