媽祖盃國際輪椅舞蹈大賽明登場 總統親臨主持開幕式

2019-09-20 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



「倫巴、恰恰、吉魯巴...」震撼又熱情的節奏在北港朝天宮前響起，3座閃閃亮亮大舞台，來自18個國家的輪椅舞者，在廟口尬舞，這是來自各國的輪椅舞蹈巨星前所未有的經驗，也為2019中華民國北港媽祖盃IPC輪椅體育運動舞蹈國際公開賽拉開序幕，上千名民眾High翻天，勁歌熱舞，精彩絕倫，朝天宮歡迎大家明起兩天到北港觀賞難得的國際舞賽。

2019年中華民國北港媽祖盃IPC輪椅體育運動舞蹈國際公開賽，將於明、後兩天在北港鎮立體育館開賽，除了台灣，有來自港、韓、日、菲、哈薩克、尼泊爾、俄、德、荷、比、波蘭、斯洛伐克、墨西哥、奧地利、芬蘭、以色列及土耳其等18國家、逾300名選手參賽。

中華民國輪椅體育運動舞蹈協會理事長蔡秀慧說，媽姐盃在短短3年已發展成為僅次於奧運規模的世界性舞賽，借由舞賽推動讓更多輪椅上舞者感觸人生有無限的可能，也受到國際輪椅舞蹈界肯定，今年德國執行長將來觀賽，總統蔡英文也將親臨主持開幕，感謝朝天宮和鎮公所及縣府的大力支持，所有工作人員汗水都可化成笑容，辛勞更加值得。

昨晚兩百多名各國舞者，齊聚北港朝天宮進行賽前尬舞，為明天舞蹈大賽熱身，吸引上千名民眾觀賞，震撼的音樂響起，3個大舞台上的舞者曼妙起舞，不論恰恰探戈或倫巴、基舞巴，都使出混身絕技，舞出熱情，混身是勁，感染了台下所有觀眾，北港朝天宮董事長蔡咏鍀和北港鎮長蕭永義、縣議員黃美蘭及社會處長林文志都忍不住跟著起舞，全場High翻天，熱情無比。