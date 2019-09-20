布袋港擱淺貨輪漏油 環保局裁罰辦理海洋汙染應變演練

2019-09-20 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉明海運公司勝利輪8月1日擱淺嘉義縣布袋商港棄船，8名船員獲救，船上共8.1噸柴油及滑油全部抽光，海洋汙染危機雖然解除，但環保局監控蒐證貨輪共2次漏油，下周將依海洋汙染防治法，裁罰2張合計60萬元罰鍰；另為避免油汙危害海洋環境，環保局與海巡署中部分署第四岸巡隊等相關單位，下午在布袋遊艇港，舉辦聯合搜救暨海洋汙染應變演練，船艇及海上摩托車等統統出動，演練逼真。

海洋委員會政務副主委莊慶達與縣府秘書長羅木興共同主持演練，演練模擬營業船舶故障引發火災，救災期間民眾落海溺水，船舶滑油洩漏導致油汙向港外擴散，由第四岸巡隊即時救援溺者，消防隊快速抵達現場滅火，再由環保局協同嘉縣媽祖環保艦隊船筏布設攔油索，實地演練攔油、汲油、清理殘油、善後處理等應變作業，並利用海保署海洋油汙染擴散模式，摸擬油汙擴散方向進行圍堵。

第四岸巡隊展示救生器材及無人機，環保局展示汲油器、主要吸油耗材等，海洋油汙染常為船舶因天然災害或人為操作疏失，導致船體本身或所承載物品損壞，洩漏汙染源，演練共動員18個公私機關170人次參演，嘉縣救難協會出動海上重機參演，最後由海洋汙染防治專家學者講評，以求精進。