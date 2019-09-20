讓舊監自由！ 嘉市府與法務部合作打造觀光新亮點

2019-09-20 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市長黃敏惠與法務部綜合規劃司長林麗瑩今天為嘉義市古蹟日揭開活動序幕，並共同宣誓「讓舊監自由」，透過中央與地方共同攜手，活化嘉義舊監獄及周邊宿舍群，串聯林業廊道成為城市觀光新亮點，未來嘉義舊監獄及周邊宿舍群將成為嘉義市文化新絲路中最亮眼的鑽石。

國定古蹟嘉義舊監獄對外開放8年多，由於內部還有看守所部分房舍尚未完成修繕，目前一天僅開放四個時段，且遊客必須團進團出，無法自由參觀，使得嘉義舊監無法發揮應有的文化資產能量。

嘉義市政府與法務部達成合作共識，法務部編列8千多萬元預算進行嘉義舊監獄第二期修復工程，宿舍區則由市府延續木都再造歷史現場計畫繼續辦理，雙方將全力配合執行修繕與活化計畫，未來串連鄰近的車庫園區、檜意生活村、舊監獄和宿舍群成為嘉義市新的觀光廊帶。

黃敏惠表示，今年古蹟日活動以「嘉鄉．遊於藝–樂活木都歷史場域」為主題，以娛樂、木都與藝術三大面向，串聯市區各文化景觀、古蹟、歷史建築等場域，結合木藝文化、體驗教育以及親子學習系列活動，營造古蹟日氛圍，帶動親子接近本市古蹟與歷史建築，增進對文化資產價值的認識。