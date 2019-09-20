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本土劇用九柑仔店熱播 三代同堂音樂會明晚登場

2019-09-20 15:38聯合報 記者魯永明╱即時報導

電視本土劇「用九柑仔店」熱播，柑仔店場景在嘉義縣老人比例最多的六腳鄉潭墘村，吸引戲迷，成為打卡熱點，幕後推手嘉義縣伴手禮協會理事長兼戲劇節目演員經紀人黃淑晴，9日獨自策畫音樂會，吸引逾千人潮，縣長翁章梁夫妻當神秘嘉賓，曬恩愛深吻； 為延續追劇帶動觀光熱潮，縣府文化觀光局明晚在六腳鄉潭墘村柑仔店，舉辦三代同堂音樂會，另規畫「來嘉追劇小旅行專車旅程」29日上路。

黃淑晴靠民間自發力量，策畫音樂會行銷家鄉，讓縣長翁章梁感動，召集文觀局將拍攝景點串連起來，成為追劇觀光行程，讓遊客體驗嘉義魅力。

黃淑晴臉書公告柑仔店音樂會part2三代同堂，邀大家明天下午5點起到晚間8點，到潭墘村用久柑仔店拍攝現場，在柑仔店前與家人留下幸福團聚畫面，唯有家人團聚，才是幸福！

她說，身為嘉義人，希望更多朋友來這裡，感受嘉義人真善美與人情味，這裡沒都會車水馬龍，也無熱鬧超商便利店，有的只是老人家凝聚鄉親彼此關懷老舊柑仔店，潭墘小村落，請民眾將車停放潭墘池王廟前廣場，步行6分鐘，舒服行走鄉間小路，可看到鵝媽媽帶鵝寶寶，沿途還可看到拍攝火燒水上人家場景。

「用九柑仔店」吹懷舊風潮，成為戲迷打卡夯點，縣府文觀局趁戲劇熱潮，力推追劇旅遊吸引戲劇迷來旅遊消費，來嘉追劇小旅行追劇專車旅程，請上臉書「慢遊嘉義」查看報名，活動共8梯次，從28日到10月19日。

由張軒睿、莫允雯主演的用九柑仔店，改編自漫畫家阮光民同名漫畫作品，劇情描述1名離開鄉下到都市工作男主角俊龍（張軒睿飾）在祖父病倒住院後，決定回家鄉繼承柑仔店的故事，該劇演員陣容強大，加上描述異鄉打拚遊子發許多共鳴，被封「今年最催淚台劇」。

電視本土劇「用九柑仔店」熱播，縣府文化觀光局明晚在六腳鄉潭墘村柑仔店，舉辦三代同...
電視本土劇「用九柑仔店」熱播，縣府文化觀光局明晚在六腳鄉潭墘村柑仔店，舉辦三代同堂音樂會，圖為9日黃淑晴策畫首場音樂會帶動的追劇人潮。圖／黃淑晴提供
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電視本土劇「用九柑仔店」熱播，縣府文化觀光局明晚在六腳鄉潭墘村柑仔店，舉辦三代同...
電視本土劇「用九柑仔店」熱播，縣府文化觀光局明晚在六腳鄉潭墘村柑仔店，舉辦三代同堂音樂會，圖為宣傳海報。圖／黃淑晴提供
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電視本土劇「用九柑仔店」熱播，縣府文化觀光局明晚在六腳鄉潭墘村柑仔店，舉辦三代同...
電視本土劇「用九柑仔店」熱播，縣府文化觀光局明晚在六腳鄉潭墘村柑仔店，舉辦三代同堂音樂會。圖／黃淑晴提供
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電視本土劇「用九柑仔店」熱播，縣府文化觀光局明晚在六腳鄉潭墘村柑仔店，舉辦三代同...
電視本土劇「用九柑仔店」熱播，縣府文化觀光局明晚在六腳鄉潭墘村柑仔店，舉辦三代同堂音樂會，圖為路線指引圖。圖／黃淑晴提供
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嘉義音樂會翁章梁

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