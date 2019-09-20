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台南秘境後花園 國家級水道博物館10月10日開幕

2019-09-20 15:36聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

日據時期原台南水道規畫的「台南山上花園水道博物館」，從2005年列入國定古蹟後，歷經14年等待，終於即將修復完成，台南市府訂定10月10日開幕，山上區民免費，台南市民至16日免費，未來採收費制，台南市民只要50元，外縣市遊客100元。

日據時期原台南水道，包括位在山上區的山仔頂「淨水池區」與曾文溪畔「水源地區」，兩地合計面積有36公頃，山仔頂淨水池占地16公頃，有城堡建築及保育類台灣葉鼻蝙蝠棲息，列入第一期整修，採自由進入，開放後爆紅，「水源地區」第二期園區占地20公頃，更加令人期待。

水源區修復建築工程款高達2億元，有「濾過器室與水道辦公室」、「送出唧筒室」，及後來增建的非古蹟建築物「快濾池室」，都是磚造很有特色，2016年0206南台大震後牆面龜裂、外傾，文資局再補助3千萬元修復，工程一再延宕，目前正在全面趕工中。

文化局表示，原台南水道是台灣早期很重要的衛生公共建設，日據時期台灣總督府衛生顧問技師巴爾登與其學生兼助手濱野彌四郎在1897年著手規畫，會勘調查後選定山上區，1912年動工、10年後完成，取曾文溪水源，從水源地處理後，透過動力送到山仔頂淨水池，再利用地形差送到台南火車站前。

水道博物館內特別介紹3位「水道名人」，就是台灣總督府衛生顧問技師巴爾登「台灣自來水之父」，濱野彌四郎「台灣水道之父」以及擔任濱野彌四郎助手的八田與一「嘉南大圳之父」。

建築是參觀的重點，其中快濾筒室獲日本土木學會認證為世界重要土木遺產，百年來都沒有改變過，筒身是英國造，內部是義大利的白沙，日本人的建築，台灣人的參與，很早就有世界村的觀念；另園區大樹多也是參觀重點，有可能是台南最老樹齡的羅漢松 、白蓮霧樹群、日本裕仁太子手植二葉松，原有7棵目前僅剩2棵等。

台南山上花園水道博物館整修完成，國慶日連假開幕，建築是參觀的亮點。記者吳淑玲/攝...
台南山上花園水道博物館整修完成，國慶日連假開幕，建築是參觀的亮點。記者吳淑玲/攝影
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台南山上花園水道博物館整修完成，國慶日連假開幕，建築是參觀的亮點。記者吳淑玲/攝...
台南山上花園水道博物館整修完成，國慶日連假開幕，建築是參觀的亮點。記者吳淑玲/攝影
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台南山上花園水道博物館整修完成，有台灣水道之父濱野彌四郎雕像。記者吳淑玲/攝影
台南山上花園水道博物館整修完成，有台灣水道之父濱野彌四郎雕像。記者吳淑玲/攝影
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台南山上花園水道博物館整修完成，國慶日連假開幕，建築是參觀的亮點。記者吳淑玲/攝...
台南山上花園水道博物館整修完成，國慶日連假開幕，建築是參觀的亮點。記者吳淑玲/攝影
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台南山上花園水道博物館整修完成，國慶日連假開幕，建築是參觀的亮點。記者吳淑玲/攝...
台南山上花園水道博物館整修完成，國慶日連假開幕，建築是參觀的亮點。記者吳淑玲/攝影
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台南山上花園水道博物館整修完成，快濾筒室獲日本土木學會認證為世界重要土木遺產。記...
台南山上花園水道博物館整修完成，快濾筒室獲日本土木學會認證為世界重要土木遺產。記者吳淑玲/攝影
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建築修復日據時期

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