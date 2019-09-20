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雲林「風飛沙」紫爆 學校緊閉門窗上課

2019-09-20 14:34聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

今年入秋首波東北季風報到，雲林縣濁水溪沿岸及沿海鄉鎮揚塵「風飛沙」嚴重，雲林縣義...
今年入秋首波東北季風報到，雲林縣濁水溪沿岸及沿海鄉鎮揚塵「風飛沙」嚴重，雲林縣義賢國小測站今天下午懸浮微粒每立方公尺一度高達562微克，達到紫暴等級，是入秋以來最嚴重。記者陳雅玲／攝影
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今年入秋首波東北季風報到，雲林縣濁水溪沿岸及沿海鄉鎮揚塵「風飛沙」嚴重，雲林縣義賢國小測站今天下午懸浮微粒每立方公尺一度高達562微克，達到紫暴等級，是入秋以來最嚴重，雲林縣環保局表示，根據預報資料，這波東北季風將影響到明天上午，呼籲民眾減少戶外活動，立委劉建國則質疑水利署沒有提前作為，相關單位嚴重失職。

雲林縣二崙鄉義賢國小位於濁水溪沿岸，前天開始東北季風報到，濁水溪揚塵讓學校周遭一片霧濛濛，懸浮微粒下午已達到紫爆等級，且隨著風勢有逐漸增強之勢，校長廖琦正表示，全校戶外活動已取消，教室門窗也緊閉。

廖琦正停在學校的車子蒙上一層灰，他表示，往年東北季風帶來的揚塵都是逐漸影響，漸漸變大，但今年東北季風來得又早又大，提早了將近一個月，且一來就很嚴重，往外看去都是霧濛濛一片。

雲林縣府環保局副局長黃富義表示，這波東北季風帶來的揚塵，對雲林縣麥寮、崙背、西螺、二崙、莿桐、台西等鄉鎮影響最為明顯，依照環保署預報資料，到明天上午空氣品質都不佳。

環保局已出動灑水車加強濁水溪沿岸及道路揚塵洗街作業，並加強巡查濁水溪沿岸10家砂石場，中水局集集攔河堰也增加放流量由30萬噸增加至40萬噸等，希望將揚塵危害降到最低。

立委劉建國表示，環保署上周已發出揚塵預警，水利署應該施作的鋪設稻草席、平鋪防塵網、攔水土堤等施作，竟沒有進行，現在才緊急啟動水線噴灑、高壓幫浦水柱及調派灑水車灑水，根本是嚴重失職。

今年入秋首波東北季風報到，雲林縣濁水溪沿岸及沿海鄉鎮揚塵「風飛沙」嚴重，雲林縣義...
今年入秋首波東北季風報到，雲林縣濁水溪沿岸及沿海鄉鎮揚塵「風飛沙」嚴重，雲林縣義賢國小測站今天下午懸浮微粒每立方公尺一度高達562微克，達到紫暴等級，環保局已出動灑水車加強濁水溪沿岸及道路揚塵洗街作業。圖／雲林縣環保局提供
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今年入秋首波東北季風報到，雲林縣濁水溪沿岸及沿海鄉鎮揚塵「風飛沙」嚴重，雲林縣義...
今年入秋首波東北季風報到，雲林縣濁水溪沿岸及沿海鄉鎮揚塵「風飛沙」嚴重，雲林縣義賢國小測站今天下午懸浮微粒每立方公尺一度高達562微克，達到紫暴等級，是入秋以來最嚴重，校內停放車輛都蒙上一層灰。記者陳雅玲／攝影
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今年入秋首波東北季風報到，雲林縣濁水溪沿岸及沿海鄉鎮揚塵「風飛沙」嚴重，雲林縣義...
今年入秋首波東北季風報到，雲林縣濁水溪沿岸及沿海鄉鎮揚塵「風飛沙」嚴重，雲林縣義賢國小測站今天下午懸浮微粒每立方公尺一度高達562微克，達到紫暴等級，環保局已出動灑水車加強濁水溪沿岸及道路揚塵洗街作業。圖／雲林縣環保局提供
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今年入秋首波東北季風報到，雲林縣濁水溪沿岸及沿海鄉鎮揚塵「風飛沙」嚴重，雲林縣義...
今年入秋首波東北季風報到，雲林縣濁水溪沿岸及沿海鄉鎮揚塵「風飛沙」嚴重，雲林縣義賢國小測站今天下午懸浮微粒每立方公尺一度高達562微克，達到紫暴等級，是入秋以來最嚴重，學生緊閉門窗上課。記者陳雅玲／攝影
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