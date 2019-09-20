把夢想做出來東石高中FabLab自造實驗室啟動

2019-09-20 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



新學期新課綱上路，為讓孩子有多元學習環境，激發孩子成長潛能，嘉義縣國立東石高中向教育部國教署爭取300萬元，打造Fab Lab自造實驗室啟動，嘉義區除東高，縣立竹崎高中及永慶高中，嘉市國立嘉女都有自造實驗室，東高校長楊長鉿邀請3校共組策略聯盟，各校規畫研習課程、師資交流，讓國中小師生就近到各校自造實驗室，實際體驗、動手操作，發揮Fab Lab核心精神。

FabLab（Fabrication Laboratory ）是全球性組織，FabLab是設備完善數位製造實驗室，包括各類3D印表機、雷射切割機、CNC、電腦割字機等，具有讓想法概念轉換為現實能力，目標是「只要你想的出來，就能做的出來」。

同時，FabLab也是相互分享知識國際性社群，為麻省理工學院位元與原子中心主任格申斐德教授1998年起推動延伸計畫，以 Open source（開放原始碼資源共享）為基礎，提供設備完善開放性數位製造實驗室，發展成鼓勵實作、相互分享知識社群空間，FabLab近年發展迅速，全球超過400多個據點，每年倍數在世界各地成長。

目前全國高中職共成立30間自造實驗室，課程從小學到大學都涵蓋；東高擁有普通科及職業科的教師群，基本學科結合機械、電機、汽車及食品加工等群科資源，現在又增加了自造實驗室，目標以發展農業科技、3D列印、陶藝設計、木工實作、電腦控制及STEM科學教育等自造課程。