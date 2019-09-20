公車輕旅行 輕鬆遊關子嶺溫泉美食節

2019-09-20 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台南市白河區關子嶺溫泉風景區為台灣4大溫泉地，有知名的水火同源、碧雲寺等景點，鄰近的後壁地區菁竂更是夯劇「俗女養成記」拍攝景點，台南市交通局表示，遊客利用大台南公車路網，配合市府舉辦的關子嶺溫泉美食節活動，可以泡湯、美食、打卡追劇一次滿足。

交通局長王銘德表示，關子嶺天然的泥漿溫泉是台灣知名的4大溫泉，為南台灣最佳泡溫泉的地點之一。關子嶺風景區除了泡溫泉之外，還有好漢坡、溫泉公園、嶺頂公園、水火同源洞、碧雲寺、大仙寺等知名景點，市府從9月21日起到10月20日舉辦關子嶺溫泉美食節，並推出一系列的超值優惠專案。

另外，後壁菁竂是夯劇「俗女養成記」拍攝景點，菁寮老街內的金德興藥舖、布行、冰店、鐘錶店、聖十字架堂等造成打卡熱潮，鄰近的土溝里農村也享有全村都是美術館的美譽。