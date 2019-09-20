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去年節能補助至今未發放 南市府：今年9月底前劃撥完畢

2019-09-20 10:06聯合報 記者鄭維真╱即時報導

台南市進行第2期住宅節能汰換補助，結合中華電信啟動便民措施，希望加速作業速度，不過，國民黨議員蔡育輝指出，有民眾向他反映去年第一期補助至今尚未發放，政府動作太慢，且今年有市民到現場排隊領現金，連跑3天都排不到。

台南市經發局表示，節能汰換補助本周開始受理，市府擔心民眾等太久，也有告知中華電信收件超過每天現金請領名額數，可改以郵寄劃撥方式處理，民眾也能多加利用，以畫撥方式就不用再現場等很久。

蔡育輝表示，新營地區只有1處中華電信申請處，許多民眾上午6時就去排隊，有民眾抱怨到現場才知道有限名額，結果7時多去就來不及了，還有人跑了3天都沒排到，批評「政府簡直在整人」。他呼籲，台南幅員大申請地點應增加，電信業者也應加派人手處理。

經發局表示，該補助計畫為3期，今年為第2期，去年是因為委託成大針對服務業汰換補助，後來中央變更計畫納入住宅補助部分，市府要進行的程序較多，預計今年9月底前就會將第1期的補助撥款給民眾，請大家不必擔心。

經發局指出，今年已經預撥經費給中華電信，若中華電信審核通過就會直接劃撥，因此民眾不一定要現場請領現金，採劃撥方式也能很快獲得補助費用；另外，市府目前也已向中央申請第3期經費。

民眾一早排隊要請領節能汰換現金補助。記者鄭維真／攝影
民眾一早排隊要請領節能汰換現金補助。記者鄭維真／攝影
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