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政府節能補助遭轟太不乾脆 民眾凌晨3時就來排隊

2019-09-20 09:30聯合報 記者鄭維真╱即時報導

政府實施第二期汰換老舊冰箱、冷氣等家電補助，台南市區申請處不到上午8時半開放申請的時間就已大排長龍，甚至還有民眾凌晨3點就來排隊，還有人連跑了2天還無法排到，大批政府補助節能太不乾脆，造成民眾困擾。

今年第二期汰換補助款額度約1.1億元，其中住宅汰換老舊冷氣及電冰箱部分，台南市政府委託中華電信規畫採「雙軌受理｣，除維持既有郵寄受理，也開放5處中華電信服務中心供民眾臨櫃辦理，現場請領補助款，以縮短補助辦理時程，每台最高補助3千元。

不過，中華電信台南成功服務處上午6時多就已出現人龍，不到上午8時半開放的時間就大排長龍，朱姓市民更是凌晨3時就來排隊。

朱姓市民說，由於該處一天開放160號碼申請，他兒子因為昨天晚來無法申請，今天又要上班，所以請他來排隊，為了避免排不到，乾脆3時就過來。

排第二順位的市民則是4時來排隊，他說，昨天中午來到現場，發現160個號碼已抽完，跑到永康的服務處也抽光了，他只好凌晨12時下班，回家洗完澡就過來排隊。

有民眾認為，節能補助申請作業的地點過少，而且到現場請領現金的名額也未事先公告，許多人都是到現場才知道每天有限名額，晚來就等於白跑一趟。

另外也有人認為，政府推行節能政策，應該要「限時有申請就給補助」，而非限制1.1億元用完就沒了。

台南市實施第二期汰換老舊冰箱、冷氣等家電補助，上午8點半開放申請，有民眾凌晨3點...
台南市實施第二期汰換老舊冰箱、冷氣等家電補助，上午8點半開放申請，有民眾凌晨3點就來排隊。記者鄭維真／攝影
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