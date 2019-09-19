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拚勝選 韓國瑜、蔡育輝東山後援會今成立

2019-09-19 20:09聯合報 記者謝進盛╱即時報導

繼白河、柳營成立後援會後，國民黨總統參選人韓國瑜、台南市第一選區立委參選人蔡育輝，今再成立東山區總統、立委聯合後援會，希望營造勝選氣勢。

該東山聯合後援會上，包括韓國瑜南部競選辦公室副執行長、市黨部主委謝龍介、台南市議員張世賢、中央組發會副主任莊占魁與東山區主委籃顏美雲、在地里長、社區理事長等三百多名鄉親到場力挺。蔡育輝喊出「邊陲溪北，重返榮耀；團結真有力，全面拚勝利」的訴求，呼籲鄉親支持蔡育輝選上溪北地區立委，改變溪北被邊緣化的命運。

蔡育輝特別製作總統候選人韓國瑜統戰旗，率領在場者振臂高喊，「台灣安全、人民有錢；一支穿雲箭、青天白日重新現。」現場擠滿人潮氣氛激昂，支持口號持續不斷。同黨籍市議員張世賢，懇請鄉親這次不要漏氣，大家一起努力，讓韓國瑜與蔡育輝都順利當選，政黨票也開出漂亮的成績。

蔡育輝說，他將以好政策、好政見爭取選民支持，未來如能當選立委，會協助推動長照納入健保，爭取全國一致的老人健保補助制度，讓老人家都能獲得完善的照顧；此外，少子化已成國安問題，也將爭取全國有一致的生育補助制度等。

謝龍介表示，繼白河、柳營、東山、關廟婦女後援會陸續成立後，支持韓國瑜選總統的後援會正如火如荼持續增加中，希望能夠凝聚群眾的力量，一起支持國民黨，以及黨所推出的立委候選人，呼籲大家要堅定信心。

國民黨總統參選人韓國瑜、台南市第一選區立委參選人蔡育輝，今成立台南東山總統、立委...
國民黨總統參選人韓國瑜、台南市第一選區立委參選人蔡育輝，今成立台南東山總統、立委聯合後援會。圖/國民黨台南市黨部提供
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韓國瑜健保2020選舉2020選舉台南市立委

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