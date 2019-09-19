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「俗女養成記接駁專車」周六起往返嘉義高鐵菁寮

2019-09-19 19:51聯合報 記者謝進盛╱即時報導

「俗女養成記」一劇爆紅，拍攝場景台南後壁區菁寮里，近日來吸引大批觀眾前往朝聖，台南市政府交通局規畫「俗女養成記接駁專車」，往返嘉義高鐵站至後壁菁寮間，安排21日起平日6班、假日10班次提供服務。

台南市長黃偉哲表示，後壁區素有「台灣糧倉」美譽，其中菁竂無米樂因近期「俗女養成記」播映，更帶動地區觀光人潮，相關交通接駁措施亦是市府的責任，因應觀光需求，除現有已完善的地方支線公車路網外，再加強往返高鐵的接駁服務。

交通局長王銘德說，搭乘高鐵民眾可透過「俗女養成記接駁專車」抵達後壁菁寮，平日6班次、假日10班次，皆配合高鐵到站時間規畫方便轉乘；另搭乘台鐵民眾，可搭乘自強號至新營火車站後，於新營客運總站搭乘黃6線(每日10往返共20班次)前往「菁寮」站，或搭乘台鐵電聯車至後壁火車站後，轉乘本市黃6線前往「菁寮」站，即可抵達。如遇例假日，則另有本市黃6-1線農村樂活公車16班次往返新營─後壁─土溝里，歡迎民眾多多利用。

公共運輸處處長呂獎慧表示，本路線提供高鐵嘉義站直接往返菁寮地區兩點接駁，相當便捷快速，持電子票證搭乘，享基本里程（8）公里免費票價13元（投現39元），21日（本周六）開行，歡迎民眾一同前往菁竂探訪。

「俗女養成記接駁專車」周六起行駛，將起往返嘉義高鐵至後壁菁寮間。圖/台南市政府提...
「俗女養成記接駁專車」周六起行駛，將起往返嘉義高鐵至後壁菁寮間。圖/台南市政府提供
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