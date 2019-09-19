1%關心換100％成長 嘉市教師用同理心換「零中輟」

2019-09-19 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



蘭潭國中學務主任謝明冲長期給予弱勢孩子鼓勵，創下學校連續10年「零中輟」的紀錄，今年獲得教育部的師鐸獎，昨天再獲得嘉義市優良教師，他說，只要多1%的關心，就可以看到孩子10%，甚至100%的成長。

嘉義市108年度教師節表揚大會昨天在南興國中活動中心舉行，市長黃敏惠表揚優良教師總計191名，另外屆滿40年的資深優良教師有1位，是林森國小的教師蘇彩霞，黃敏惠感謝他們對孩子的奉獻。

謝明冲不放棄每個孩子，讓學校創下10年零中輟紀錄，他18年前剛到蘭潭國中任教，有名男學生父親是失智的老兵、母親智能障礙，學生為了生活，每天都到網咖打工，不來學校。謝日復一日地把他帶回學校，鼓勵他讀私立職業學校的建教班，後來完成學業，也出社會工作。

他說，求學時期雖然唸風評比較不好的私立高職，但是老師仍諄諄教誨，後來踏入教育界，也是以同理心對待每個孩子，不見得書讀不好，人生就沒有希望，只是還沒找到自己的優點和方向。

蘇彩霞回憶，初任老師時分發到精忠國小教音樂，校內沒有鋼琴、學生看不懂樂譜，每天放學都留下來練習合唱，寒暑假也不例外，終於在第2年獲得嘉市合唱團的冠軍，還代表參加全國比賽，讓她發現教育真能激發孩子無限潛能。

蘇彩霞說，約七年前，有一個學生因為家庭因素到處轉學到林森國小，經常吵著要回家，導致經常遲到、曠課、課業沒作及學習低落，導致人際關係差、沒自信，後來不斷鼓勵下，學生參加校內台語朗讀比賽，得到在小學的第一張獎狀。