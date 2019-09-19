影／12年前伴母屍兄弟 如今重拾開朗笑容

2019-09-19 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ╱即時報導



2名重度智能障礙的賴姓兄弟，12年前在嘉義市家中被鄰居發現陪伴母親屍體3日沒吃沒喝，後由嘉義縣民雄鄉的私立仲埔教養院協助安置照顧，現已非常健康，個性也變得開朗樂觀，平時最喜歡唱歌跳舞，哥哥還現場唱起愛拚才會贏。

仲埔教養院員工姜淙涵說，哥哥現在36歲、弟弟33歲，兄弟倆民國96年進入教養院，當時兩人因母親過世沒有人照顧，即使身高170公分，體重卻只有30多公斤「你看當時的報紙，他們都瘦到皮包骨了」。經過院方多年的照料，兩人臉上已經可以看見笑容，體重也已恢復正常，不再是瘦巴巴的樣子。

賴姓兄弟的父親25年前過世，在母親離世之前，因母親也患有智能障礙，他們平時只能靠拾荒度日，12年前也是鄰居發現他們很久沒出門，前往關照才發現母親早已死亡，兄弟被發現時已經好幾天沒有吃過飯，令人心疼。

教養院平時除了照顧院生的生活起居，也會帶領院生到戶外走走以避免與社會脫離，教養院附近還有屬於院生的「開心農場」，哥哥說他平時最喜歡種玉米、高麗菜和花椰菜，因為玉米長得快，當長得比他高的時候會很有成就感，兩兄弟在院內也會幫忙打掃、種菜，與院內的成員已培養出像家人一樣的情感了。