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住宅補助太踴躍 台南市府啟動便民措施

2019-09-19 17:53聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南市辦理第二期住宅節能汰換補助，結合中華電信公司啟動便民措施，加速作業速度，3天來領取補助金破千人。市府經發局說，顯示第二期計畫採臨櫃/郵寄雙軌受理模式，相較第一期計畫，大幅提升服務及撥款速度。

經發局表示，自本月16日啟動3天以來，民眾現場申請狀況非常踴躍，截至18日已1035名領得補助現金，核撥金額約380萬元。這次第二期住商補助計畫額度共約1.1億元，第三期汰換計畫市府也已向經濟部能源局申請，待核定後即可接續提供民眾申請，台南第二、三期住商汰換補助總額度約2.2億元，市民無須恐慌。

台南市長黃偉哲表示，為使政府美意讓民眾有感，特別指示經發局受理相關申請補助案件，審查及核發補助款流程，要以簡政便民為出發點處理，達到加速汰換老舊家電節能目標。

經發局長郭阿梅說，這次住宅汰換老舊冷氣及電冰箱部分，更委託中華電信公司規劃採「雙軌受理｣，除維持既有郵寄受理，即日起開放5處中華電信服務中心供民眾臨櫃辦理，現場請領補助款，以縮短補助辦理時程，每台最高補助3千元。

上述5處中華電信分別為台南成功、永康中山、新營、新市中正、佳里延平服務中心，周一至周五受理。另外為加速住宅部門審查撥款作業，市府已簡化申請文件。

除申請人身分證、領款收據、發票或收據影本、裝機地址證明（如台電電費單）及回收證明正本（如廢四機回收聯單）等資料外，將以載明產品型號、規格、能源效率等資訊之「能源效率標示卡｣為案件查核依據，請民眾務必檢附，以加速臨櫃審查作業。

經發局表示，為避免民眾現場排隊久候，上述5處中華電信臨櫃據點號碼牌採總量管制，自各服務據點上午營業時間開始發放，發放額度依各據點最大受理量為原則(台南成功160張、新營100張、永康中山及佳里延平各50張、新市中正30張，合計390張)，凡有領到號碼牌民眾，當日下午4點半前回到櫃檯都會受理完畢。

台南市辦理第二期汰換老舊冰箱、冷氣等家電補助，迄今民眾申請相當踴躍。記者謝進盛/...
台南市辦理第二期汰換老舊冰箱、冷氣等家電補助，迄今民眾申請相當踴躍。記者謝進盛/攝影
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