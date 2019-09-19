北港武德宮首度行腳出巡 徒步翻山越嶺環台祈福

2019-09-19 17:48 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



國內財神祖廟的雲林縣北港武德宮首度舉辦環台行腳濟世護眾生，將由廟方主委林安樂親自背負開基中路武財神，預計以23天抵達花蓮，所到駐廟都將開壇祭祀，為台灣與眾生祈福。

武德宮主委林安樂表示，這是武德宮創廟以來第一次徒步出巡，將背負開基中路武財神金身，率領執事人員環台行腳濟世，將苦行願力與濟世功德迴向台灣。

林安樂說，由於這是開基中路財神首度千里環台，預計所到的每一縣市，會擇一處宮廟開壇祭祀，指引各地信眾，預計第一階段以23天抵達花蓮吉安，接著再進行第二階段往北再由西部回到雲林。

林安樂說，由於這次環台行腳採徒步方式，中路財神原本所戴的金帽重達一點多公斤，因行腳路程達1200公里且約有7周，為避免背負神尊的人負擔過大，請工藝大師蘇建安打造輕型神帽，今天為神明換上輕裝，預計明天一早出發展開環台祈福行腳路程。

此外，武德宮也以百餘萬元委託知名的豐佑繡莊，打造五套神衣也在遠行前為神尊換上，以祈佑行程圓滿順利。