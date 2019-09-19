親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

傳尹衍樑兒子將接南山代理董事長 保險局要面試

高雄暴力犯罪頻傳 韓國瑜：再發生撤換分局長

日統客運取消老人半票 張麗善協調延緩1個月

2019-09-19 17:23中央社 雲林縣19日電

日統客運公司不堪多年虧損，昨公告自10月1日起，取消敬老優惠票，雲林縣長張麗善今天拜會日統董事長林義風，希望能給縣府時間溝通協調，林義風允諾延後1個月實施。

日統客運昨天貼出公告，將從今年10月1日起，4條國道路線老人半價優惠票價取消，老人從雲林到台北來回票價，原本每張半價是新台幣180元至200元，恢復為全票360元至400元。

林義風指出，日統客運營運至今23年，未曾領過優惠差額短收的相關政府補貼，高鐵雲林站營運後，使得日統客運乘客中老人增加達3成至3成5，年年虧損，已不勝負荷，只能取消老人半價優惠以因應。

張麗善今天拜會林義風，希望能給縣府1個月的時間，協助將日統客運業者的心聲反映到中央，並共同尋求解決方案。

張麗善表示，雲林縣老年人口比率高，很多偏遠地區仍須借重日統客運南來北往，業者面臨的經營困境，縣府能理解，也希望公路總局能體恤企業經營的困難；目前中央在觀光旅遊投入許多經費，但在提升民眾生活便利上，並沒有給予客運業者太多支持，希望中央把錢花在刀口上。

林義風允諾暫緩1個月，於11月1日起實施取消敬老優惠票措施，他說，現行補助敬老優惠票價方式，以總運輸量5%推估，雲林縣因老年人口比率高等結構性因素，日統每月運輸量中有約30%為老人搭乘，日統長期自行吸收敬老優惠票差額，造成虧損。

國道客運日統客運，因年虧損近2千萬元宣布10月1日起，取消4條國道路線年長者優惠...
國道客運日統客運，因年虧損近2千萬元宣布10月1日起，取消4條國道路線年長者優惠票價。記者陳雅玲／攝影
分享

日統客運老年人口票價

相關新聞

雲監巧聖先師獻愛 手作原木家具送家扶

2019-09-19 16:42

抵24倍人力 台南推胡麻農機代耕試辦起跑

2019-09-19 16:33

佳里奇美醫成立氣切移除醫療團隊 協助28歲男氣切移除

2019-09-19 15:25

《俗女養成記》台南菁寮爆紅 市府闢接駁車搶觀光財

2019-09-19 15:06

翁章梁化身阿梁師帶美女民代教廚藝行銷農特產

2019-09-19 13:48

總統立委選舉啟動查察 台南檢察官將提前進駐警局

2019-09-19 13:30

高麗菜鱸魚虱目魚台灣鯛逾生產 農委會發布預警

2019-09-19 13:09

台南雙層觀光巴士平日運量差 10月起營運將做調整

2019-09-19 13:01

熱門文章

影／屏市萬年溪畔李宅揭神秘面紗 原來是父親為愛女興建

2019-09-18 17:45

【重磅快評】大港不會被打敗？檢警挺得住總統的關切嗎

2019-09-18 17:57

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top