雲監巧聖先師獻愛 手作原木家具送家扶

2019-09-19 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林監獄收容員巧手打造鞋櫃、方凳、中式方凳、小靠背椅、面紙盒等45件手工原木家具，今天捐給雲林家扶中心轉贈給受扶戶，幾名老爺爺看到難得的實木家具，讚不絕口，直說現在這種不打釘子的接榫桌椅，市面已買不到，真感謝收容人的苦心，他們會善用並保護這些難得的手作家具。

雲林監獄典獄長林憲銘指出，這批手工家具是雲監家具木工技訓班的學員，親手精雕細琢的成品，要送給雲林家扶沿海地區的受扶家庭，可說件件珍貴。

林典獄長轉達一位擅作方凳的受刑人阿智（化名）的心聲，阿智說，過去不學好，也無一技之長，可說是社會「匪類」，如今學了木工專長，還能靠雙手捐愛給弱勢家庭，希望借以告訴長年來為他傷心的父母，「我已變成有用的人了，請父母放心」。

雲林家扶北港服務處督導王耀慶說，雲監這批愛心手工原木家具，工法精細，人見人愛，尤其全都以純手工製作，成品不論大小件，都可見精緻的接榫、鳩尾榫等特殊技法，連椅子也不見釘子，最重要的是受刑人的一番心意，每件作品創造出金錢無法衡量的價值。

北港71歲受扶戶爺爺段志儒對鞋櫃與方凳的手工精細更讚不絕口，他說，手工很「幼路」（精緻），堅固又實用，已有幾十年沒見過這種手工椅了，濃濃的古早味，坐起來重心穩又舒服。水林鄉64歲阿嬤蔡林麗卿也說，現今市面塑膠椅充斥，手工原木家具貴得嚇人，感謝雲監送給我們這麼珍貴的手工家具。