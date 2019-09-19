抵24倍人力 台南推胡麻農機代耕試辦起跑

2019-09-19 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市政府農業局、農委會台南區農改場，今在將軍區農會舉辦胡麻農機代耕起跑記者會，輔導轄內將軍、西港、安定及善化四區胡麻產區，成立胡麻農機代耕服務團，試辦期間推出每分地1200元優惠推廣價，希望改善當前缺工老問題。

根據農糧署南區分署資料，107年全台胡麻栽培面積約2080公頃，台南市胡麻種植面積達1469公頃，居全台之冠，年產量約1497公噸，集中在善化、西港、安定、將軍等區，近年每台斤胡麻契作價格達120元以上，農民收入大增，栽種意願大增，然長期飽受缺工之苦。

台南市政府農業局、農委會台南區農改場，今在將軍區農會舉辦胡麻農機代耕起跑記者會，農業局長李朝塘、將軍農會總幹事吳明成、安定農會總幹事王寶民等人出席，現場展示一台改良式乘坐式割捆機，相當醒目。

台南區農業改良場作物環境課長鍾瑞永表示，這台義大利製坐式割捆機，市價約80萬元，首批在將軍、善化、西港、安定農會各配置一台，農委會也受理購機相關補助申請；若個人申請可補助約1/3費用，一般產銷班團體可補助一半，每天約可採收約1.2至1.6公頃，相較人工每天0.05至0.06公頃，可取代24個人力，此外也改良機器捆束位置，讓胡麻綑束更為牢固。

農業局說，為推廣代耕服務，於試辦期間每分地1200元優惠推廣價，降低農友生產成本，有機採需求的農友可至農會登記；農會也將會辦理田間採收觀摩會。