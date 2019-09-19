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佳里奇美醫成立氣切移除醫療團隊 協助28歲男氣切移除

2019-09-19 15:25聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

佳里奇美醫院院長周偉倪號召下，成立「氣切移除醫療團隊」，並成功協助28歲男子移除氣切套管。

防方表示，28歲吳姓男子去年年初因車禍導致頭部外傷，術後因急性呼吸衰竭而無法自主呼吸，需要施行氣管內插管（也就是把一根氣管內管，經由病人的口腔或鼻腔，穿過咽喉與聲門，放入氣管深處，接上呼吸器，協助病人呼吸）。吳男因無法在短時間之內順利脫離呼吸器，故進行氣切造口手術放置氣切套管，以減少長期放置氣管內管的併發症。

在病情穩定之後在去年2月底返家，3月中旬申請佳里奇美醫院護理部居家護理所進行居家護理收案，居家護理團隊在照顧過程中，發現吳意識清楚、呼吸平順、血氧濃度皆達98-100%、痰液量很少，加上吳母很希望團隊能幫助吳男順利移除氣切套管，故居家護理團隊建議至胸腔內科門診評估是否有機會可以移除氣切套管，在內科部副部長暨胸腔內科主治醫師廖光明的協助之下，安排吳男住院進行周全性的評估與安排復健計畫。

復健科主任林彣芷根據吳男的狀況，評估後進行心肺復健、吞嚥訓練，與肢體復健。內科部副部長暨胸腔內科主治醫師廖光明利用影像學的檢查及支氣管鏡的檢查，來評估吳先生呼吸道是否有阻塞。在住院後，除了維持原有復健訓練外，亦開始進行氣切管移除各個步驟。

醫療人員把氣切套管出口塞住，並以生理監視器，來監測個案的血氧狀況、呼吸次數、心跳和血壓，採漸進性增加塞住氣切套管的時間。在這樣漸進性的訓練過程中，吳男的血氧濃度都可以維持在98%以上，也無因塞住氣切套管而造成血氧下降。

經過團隊的討論與評估後，內科部副部長暨胸腔內科主治醫師廖光明協助將氣切管移除，並做適當的氣切造口照護。當確定個案生命徵象及呼吸道的通暢都維持穩定，則安排出院返家，由居家護理團隊接手，繼續進行居家照護活動。

院方指出，臨床上常發現氣切病人留置，會有管路移位而立即影響呼吸功能等危急情況，更加深了照護上的困難。在居家護理中，有一群氣切留置的病人，佳里奇美醫院護理部居家護理所嚐試思考如何移除病人的氣切管，讓病人能夠在居家中得到優質的生活品質，更能減少照顧者的照顧負荷。

佳里奇美醫「氣切移除醫療團隊」在今年7月成立，有適合的病人可以與佳里奇美醫院內科部副部長暨胸腔內科主治醫師廖光明聯絡，進行復健準備及事前的評估，建立了解以病人為中心的醫療團隊合作模式，並且在各個醫療專業人員討論之下，共同完成符合病人需求及滿足照顧者需要的移除氣切管作業流程。

佳里奇美醫院院長周偉倪（左）與護理長沈水雲。圖／佳里奇美醫院提供
佳里奇美醫院院長周偉倪（左）與護理長沈水雲。圖／佳里奇美醫院提供
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佳里奇美醫院成立「氣切移除醫療團隊」。圖／佳里奇美醫院提供
佳里奇美醫院成立「氣切移除醫療團隊」。圖／佳里奇美醫院提供
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