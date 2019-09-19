《俗女養成記》台南菁寮爆紅 市府闢接駁車搶觀光財
劇集《俗女養成記》引發觀眾熱烈回響，劇中充滿古樸味的拍攝場景位於後壁區菁寮里，更吸引大批觀眾前往朝聖，台南市政府交通局特別規劃「俗女養成記接駁專車」往返嘉義高鐵站至菁寮，於108年9月21日起，平日行駛6班次、假日行駛10班次提供服務。
台南市長黃偉哲表示，市府相當重視並持續推動溪北地區發展，近期持續加強溪北的交通運輸服務如小黃公車、橘11-1、黃16-1等，而後壁區素有「台灣糧倉」美譽，其中菁竂無米樂因近期「俗女養成記」播映更帶動地區觀光人潮，相關交通接駁措施亦是市府的責任，故為因應觀光需求，除現有已完善的地方支線公車路網外，再加強往返高鐵的接駁服務。
交通局局長王銘德表示，搭乘高鐵民眾可透過「俗女養成記接駁專車」抵達後壁菁寮，平日6班次、假日10班次，皆配合高鐵到站時間規劃方便轉乘；另搭乘台鐵民眾可搭乘自強號至新營火車站後，於新營客運總站搭乘黃6線(每日10往返共20班次)前往「菁寮」站，或搭乘台鐵電聯車至後壁火車站後，轉乘本市黃6線前往「菁寮」站，即可抵達。如遇例假日，則另有本市黃6-1線農村樂活公車16班次往返新營─後壁─土溝里。
公共運輸處處長呂獎慧表示，本路線提供高鐵嘉義站直接往返菁寮地區兩點接駁，相當便捷快速，持電子票證搭乘享基本里程（8）公里免費票價13元（投現39元），於21日（本周六）開行，歡迎民眾一同前往菁竂探訪俗女，體驗劇中懷舊場景。
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