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翁章梁化身阿梁師帶美女民代教廚藝行銷農特產

2019-09-19 13:48聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣人力發展所創意發想「嘉義優鮮」廚藝教學影片，行銷農漁特產，首發三支影片，主打大林鎮竹筍及雞蛋、鹿草鄉秋葵、竹崎鄉香蕉，上午縣長翁章梁化身阿梁師，帶美女民代大林鎮民代表張伊芊、竹崎鄉民代表邱韻潔，以及議員林緗亭服務處主任張意憬，在縣府示範料理菜色「竹筍煨蛋」，今晚7點將在YouTube「翁章梁」頻道上線。

翁章梁料理的「竹筍煨蛋」，議員林緗亭、人發所長郭凱迪、環保局長張根穆、工商發展投資策進會總幹事林沐惠等品嘗後，都誇讚「好吃！」，現場播放首波3支影片精華版，翁章梁說，從小就學會做菜，料理難不倒他。

首波嘉義優鮮料理，張伊芊、邱韻潔及張意憬，各自使用大林竹筍和雞蛋、竹崎香蕉、鹿草秋葵，來做菜色亮點，做出與眾不同的美食，有「竹筍煨蛋」、「涼拌秋葵泡菜」及「香蕉奶昔」，當場讓賓客品嘗，讚不絕口。

翁章梁說，嘉義優鮮教學影片，希望民眾透過趣味方式，學習如何運用嘉縣各鄉鎮市特色農漁產品，以創新又不複雜做法，變出一道道美味又美觀家常菜，首支教學影片「竹筍煨蛋」今晚7點在YouTube翁章梁頻道上線。

郭凱迪說， 現今旅遊趨勢，美食是吸引遊客造訪重要元素，以在地食材做創意料理，不僅促進觀光，更可幫助農特產品行銷，「嘉義優鮮」影片期望帶動地方廚藝人才投入餐飲研發，將持續拍攝其他鄉鎮市，歡迎民眾訂閱YouTube「翁章梁」頻道，或是搜尋「翁章梁」臉書、嘉義縣人力發展所臉書，就能看見更多精采的廚藝教學影片。

涼拌秋葵泡菜。記者魯永明／攝影
涼拌秋葵泡菜。記者魯永明／攝影
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嘉義縣長翁章梁(左二)化身阿梁師，帶美女民代大林鎮民代表張伊芊(右二)、竹崎鄉民...
嘉義縣長翁章梁(左二)化身阿梁師，帶美女民代大林鎮民代表張伊芊(右二)、竹崎鄉民代表邱韻潔(右)，議員林緗亭服務處主任張意憬(左)示範料理「竹筍煨蛋」。記者魯永明／攝影
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嘉義縣人力發展所創意發想「嘉義優鮮」廚藝教學影片，行銷農漁特產，首發影片，主打大...
嘉義縣人力發展所創意發想「嘉義優鮮」廚藝教學影片，行銷農漁特產，首發影片，主打大林鎮竹筍及雞蛋、鹿草鄉秋葵、竹崎鄉香蕉。記者魯永明／攝影
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嘉義縣長翁章梁(左二)化身阿梁師，帶美女民代大林鎮民代表張伊芊(右二)、竹崎鄉民...
嘉義縣長翁章梁(左二)化身阿梁師，帶美女民代大林鎮民代表張伊芊(右二)、竹崎鄉民代表邱韻潔(右)，議員林緗亭服務處主任張意憬(左)示範料理「竹筍煨蛋」。記者魯永明／攝影
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嘉義縣長翁章梁(左二)化身阿梁師，帶美女民代大林鎮民代表張伊芊(右二)、竹崎鄉民...
嘉義縣長翁章梁(左二)化身阿梁師，帶美女民代大林鎮民代表張伊芊(右二)、竹崎鄉民代表邱韻潔(右)，議員林緗亭服務處主任張意憬(左)宣傳嘉義優鮮廚藝教學影片。記者魯永明／攝影
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翁章梁嘉義香蕉

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