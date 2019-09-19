高麗菜鱸魚虱目魚台灣鯛逾生產 農委會發布預警

2019-09-19 13:09 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



農業大縣嘉義縣從年初至今未遭寒害風災，沿海鱸魚、虱目魚整體產量逾生產預警標準，台灣鯛因今年放養量較去年同期高，縣府農業處呼籲漁民勿持續超量放養，農委會啟動鱸魚產銷調節措施； 冬季大宗蔬菜高麗菜，因價格高，農民搶種，農糧署發出「紫色警報」，警告種植超種。

農業處說，鱸魚及虱目魚受暖冬影響，越冬魚在池數量及活存率較高，又本年度新放養魚苗活存率高，評估目前鱸魚逾生產預警標準1萬7600公噸，虱目魚逾生產預警標準4萬8000公噸，應避免持續超量放養，減低年底賣壓。

台灣鯛受中美貿易戰影響，外銷需求提升，短期市場價格穩定，但國際市場變動大，後續發展態勢不明，且本年度放養量較去年同期高，預估本年度產量較去年提高，仍應避免超量放養或轉養，盡早調節出貨，避免囤貨或惜售影響收益。

嘉縣是全國最大鱸魚產區，金目鱸池邊交易價格較往年下降，縣府在台北希望廣場辦2場次促銷，另與全聯舉辦金目鱸促銷，為加速600公克以上規格金目鱸去化，穩定魚價，漁業署6日啟動產銷調節，補助收購1260公噸，每名漁民補助上限20公噸，補助每公斤2元，產銷履歷3元，獎勵加工廠2元，至今完成13戶漁民共180公噸。