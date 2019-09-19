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台南雙層觀光巴士平日運量差 10月起營運將做調整

2019-09-19 13:01聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南府城雙層觀光巴士去年初上路以來，雖然假日遊客乘坐的情況不錯，但平日常常空無一人，市府交通局表示，目前天氣逐漸轉涼，10月起雙層巴士的營運將再調整，加強異業結盟，再拉高搭乘率。

交通局表示，據統計，府城雙層巴士路線自107年2月10日開闢以來，到8月底，總計有4萬5889人次搭乘，平均每日約50.8人次搭乘，假日每日已達約145.3人次，平日運量則偏低，平假日運量差異較幹線與市區公車路線更為顯著，平日運量的提升是未來改善重點。

交通局局長王銘德表示，府城雙層巴士上路營運至今，市府、業者與各觀光交通產業異業結盟，除與轄內飯店旅宿業者合作推行各類住宿套票，以提高來訪遊客留宿意願，並與台灣高鐵、運河遊船等推出高鐵假期、台南好玩卡套票提供多元遊程，亦跟府城伴手禮、飲品小吃等店家合作提供折扣優惠等促銷方案。

王銘德指出，為提高平日的營運量，交通局與客運業者已針對前述問題持續研商對策，並將於10月起進行雙層巴士路線優化，未來除了假日有固定班次，平日則將由現行定班定線，調整為包團、拼團營運模式，業者並規畫與與實境遊戲業者合作，提供更有趣的行程內容吸引遊客搭乘，公運處亦持續與業者滾動檢討路線營運調整成效，以提供遊客到訪府城不同的交通觀光體驗。

台南府城雙層觀光巴士10月起非假日將由現行固定班次改為包團、拼團。圖／交通局提供
台南府城雙層觀光巴士10月起非假日將由現行固定班次改為包團、拼團。圖／交通局提供
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雙層巴士高鐵運將

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