台南雙層觀光巴士平日運量差 10月起營運將做調整

2019-09-19 13:01 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南府城雙層觀光巴士去年初上路以來，雖然假日遊客乘坐的情況不錯，但平日常常空無一人，市府交通局表示，目前天氣逐漸轉涼，10月起雙層巴士的營運將再調整，加強異業結盟，再拉高搭乘率。

交通局表示，據統計，府城雙層巴士路線自107年2月10日開闢以來，到8月底，總計有4萬5889人次搭乘，平均每日約50.8人次搭乘，假日每日已達約145.3人次，平日運量則偏低，平假日運量差異較幹線與市區公車路線更為顯著，平日運量的提升是未來改善重點。

交通局局長王銘德表示，府城雙層巴士上路營運至今，市府、業者與各觀光交通產業異業結盟，除與轄內飯店旅宿業者合作推行各類住宿套票，以提高來訪遊客留宿意願，並與台灣高鐵、運河遊船等推出高鐵假期、台南好玩卡套票提供多元遊程，亦跟府城伴手禮、飲品小吃等店家合作提供折扣優惠等促銷方案。