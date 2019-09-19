雲林縣府計畫打造高鐵特定區 形成觀光文化廊道

2019-09-19 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣政會議今天移師虎尾農博生態公園召開，縣府計畫串聯高鐵、糖鐵打造虎尾新都心文化觀光廊道，包括即將發包的布袋戲傳習中心，以及把建國眷村歷史聚落群開發為青創國際藝術村，同時將把央廣舊址建造為鄧麗君IP的數位影音文化園區，讓虎尾成為璀璨的文化珍珠。

雲林縣長張麗善表示，位於農博公園內的布袋戲傳習中心將打造為國家級文化園區，讓台灣意象的傳統布袋戲文化走向國際舞台，預計今年底前發包，將可成為布袋戲展演、典藏、教育、推廣、創新設立統合的據點，與國際偶戲藝術接軌，打造雲林觀光新亮點。

張麗善說，已登錄為文化景觀的央廣電台占地約2公頃，是早年對大陸廣播的戰略據點，延續1980年代大陸「白天聽老鄧，晚上聽小鄧」的歷史記憶，將把電台舊址規劃為雲林女兒鄧麗君IP數位影視音基地，打造影音體驗及表演場域，串連布袋戲傳習中心、糖鐵、建國眷村、褒忠鄉鄧麗君故居等創造雲林獨特文化產業，目前已完成規劃設計，將爭取經費建物修復及營運評估。