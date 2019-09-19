親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

921廿周年／5個耐震檢測項目 檢視你家房屋安全

暗黑版扭蛋上線！6旬翁砸300萬 只為心愛的那個「她」

雲林縣府計畫打造高鐵特定區 形成觀光文化廊道

2019-09-19 12:57聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

雲林縣政會議今天移師虎尾農博生態公園召開，縣府計畫串聯高鐵糖鐵打造虎尾新都心文化觀光廊道，包括即將發包的布袋戲傳習中心，以及把建國眷村歷史聚落群開發為青創國際藝術村，同時將把央廣舊址建造為鄧麗君IP的數位影音文化園區，讓虎尾成為璀璨的文化珍珠。

雲林縣長張麗善表示，位於農博公園內的布袋戲傳習中心將打造為國家級文化園區，讓台灣意象的傳統布袋戲文化走向國際舞台，預計今年底前發包，將可成為布袋戲展演、典藏、教育、推廣、創新設立統合的據點，與國際偶戲藝術接軌，打造雲林觀光新亮點。

張麗善說，已登錄為文化景觀的央廣電台占地約2公頃，是早年對大陸廣播的戰略據點，延續1980年代大陸「白天聽老鄧，晚上聽小鄧」的歷史記憶，將把電台舊址規劃為雲林女兒鄧麗君IP數位影視音基地，打造影音體驗及表演場域，串連布袋戲傳習中心、糖鐵、建國眷村、褒忠鄉鄧麗君故居等創造雲林獨特文化產業，目前已完成規劃設計，將爭取經費建物修復及營運評估。

此外，張麗善也表示將積極爭取台大雲林分部設校、開發百年糖鐵，並全面改善高鐵通往各地的交通，同時保留原有的芒果樹道路作為分隔廊帶，相關交通系統將於109年9月底前陸續完成，連結虎尾市區、建國一村、虎科大興中校區、台大、高鐵，以利地方發展。

雲林縣長張麗善率領縣府一級主管在虎尾農博公園召開主管會報，虎尾鎮長丁學忠及各級民...
雲林縣長張麗善率領縣府一級主管在虎尾農博公園召開主管會報，虎尾鎮長丁學忠及各級民代與村里長也參加。記者蔡維斌／攝影
分享
工務處長汪令 堯在主管會報上，將金安獎獻給縣長張麗善。記者蔡維斌／攝影
工務處長汪令 堯在主管會報上，將金安獎獻給縣長張麗善。記者蔡維斌／攝影
分享
雲林縣長張麗善率領縣府一級主管在虎尾農博公園召開主管會報，虎尾鎮長丁學忠及各級民...
雲林縣長張麗善率領縣府一級主管在虎尾農博公園召開主管會報，虎尾鎮長丁學忠及各級民代與村里長也參加。記者蔡維斌／攝影
分享

布袋戲糖鐵高鐵

相關新聞

台南雙層觀光巴士平日運量差 10月起營運將做調整

2019-09-19 13:01

曳引機可涉水送物資⋯熱血鹿農簽支援協定

2019-09-19 12:05

台中市汰換二行程機車已1萬多輛 六都第一

2019-09-19 10:44

強化消防戰技 台南市740名消防人員展開整合救災訓練

2019-09-19 08:51

台南街頭藝術節周五至周日登場 交管懶人包報你知

2019-09-18 23:46

防災宣導18年 退休師獲奉獻獎

2019-09-18 23:41

外傘頂洲漂垃圾 翁章梁帶隊淨灘

2019-09-18 23:36

雲林近7成老人 因飲食不均衰弱

2019-09-18 23:35

大型車視野輔助 台南逾半未安裝

2019-09-18 23:24

智慧晶片+App 助長輩不迷路

2019-09-18 23:22

把握黃金救援期 嘉市AED會說話

2019-09-18 23:19

橋不只是橋 故宮南院新地景藝術競圖首獎鄒橋明年施工

2019-09-18 17:00

5年踏遍22所偏鄉小校拍畢業照 周盟欽走了

2019-09-18 15:58

台大醫雲林分院阿波羅計畫監測 雲林近七成老人衰弱

2019-09-18 14:47

大陸東南亞海漂垃圾汙染外傘頂洲 翁章梁帶隊清垃圾

2019-09-18 14:31

嘉義「萬鷺朝鳳」換隊型 鳥友看了超驚嘆

2019-09-18 13:54

雲林拱範宮鎮殿媽祖「粉面」惹議 廟方：擲筊7柸獲媽祖同意

2019-09-18 13:12

嘉市全台首創「會說話的AED」 把握黃金救援時刻

2019-09-18 13:00

嘉縣衛生局查驗冰飲品 1手搖店不合格挨罰

2019-09-18 12:34

嚴重骨質疏鬆不自知 60歲阿嬤彎腰泡茶竟骨折

2019-09-18 11:32

斥資2000多萬 關子嶺溫泉區道路新鋪完成

2019-09-18 11:26

秋冬旅遊體驗券嘉義縣14家適用場家歡迎民眾來休閒

2019-09-18 11:02

配主廚、湯頭中西結合 新天地第三代打造新式鍋物店

2019-09-18 10:38

秋季限定美景菅芒花秘境 綻放南靖舊鐵橋吸睛

2019-09-18 10:28

3大斷層潛在威脅 新化引民力增5千人戶外收容

2019-09-18 09:15

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

影／屏市萬年溪畔李宅揭神秘面紗 原來是父親為愛女興建

2019-09-18 17:45

5年踏遍22所偏鄉小校拍畢業照 周盟欽走了

2019-09-18 15:58

綠鬣蜥換老鷹紅豆 屏東縣2個月捕捉1317隻

2019-09-18 17:29

南彰化有線電視一家獨大？ 立委洪宗熠：看多少繳多少

2019-09-18 14:27

【重磅快評】大港不會被打敗？檢警挺得住總統的關切嗎

2019-09-18 17:57

影／搶先看！台南六甲彩繪稻田 國慶連假觀景台開放

2019-09-18 14:54

雲林拱範宮鎮殿媽祖「粉面」惹議 廟方：擲筊7柸獲媽祖同意

2019-09-18 13:12

網友淚推台中50元大杯芒果牛奶 老闆嘆：生意都被手搖店搶走

2019-09-19 10:47

曾被緝毒犬退訓的拉拉Colin 搖身成變國際搜救犬

2019-09-19 07:59

花蓮壽豐荖溪出現「大尾鱸鰻」 要賣給有緣人

2019-09-18 14:46

桃園航空城區段徵收第一步 居民：應照顧弱勢小地主

2019-09-18 18:01

竹縣首座公共托育家園在縣府內 今起歡迎家長來登記

2019-09-18 17:35

永和國民運動中心優惠納鄰近中和10里 估4萬里民受惠

2019-09-18 18:44

影／台中懸日美景今天現身 人潮擠爆天橋

2019-09-18 20:20

影／20「老兵」重返馬祖勾回憶 林右昌帶吉古拉探視阿兵哥

2019-09-18 19:34

基隆富貴市場4樓鋼筋裸露、水泥崩落 市府將評估安全性

2019-09-18 16:01

嘉義「萬鷺朝鳳」換隊型 鳥友看了超驚嘆

2019-09-18 13:54

再開砲！台南市政府未編列義消協勤費 議長向義消致歉

2019-09-18 16:37

國慶焰火在屏東 300遊覽車接駁

2019-09-18 23:48

南投縣國姓驛站要搬家 老街旁廣場重建俄式建築

2019-09-19 07:39

影／蔡適應成立絹印小棧大走文青風 基隆囝仔自己絹印

2019-09-18 17:10

永和運動中心推優惠日 納入中和10里

2019-09-18 23:28

影／台鐵票務中心 全台各站紙本車票誕生地

2019-09-18 16:58

台中路平專案重劃標線 路邊停車格變小了

2019-09-18 16:02

無人機歷史性首場術科考試 風力太強被迫「喊卡」

2019-09-18 23:41

影／出國忘記關水閥害2貓被淹 網友：鏟屎官慘了

2019-09-18 16:03

陸客來台少 台中市原住民議員：對原民經濟衝擊尤大

2019-09-18 17:58

嘉市全台首創「會說話的AED」 把握黃金救援時刻

2019-09-18 13:00

擋土牆美化變醜化 基隆不再補助要求自然就好

2019-09-19 11:22

女議員指大港開唱規避採購法 高市：依法補助

2019-09-18 14:45

影／幸福農村的樣貌 麻豆農會：在地食材料理老少共食

2019-09-18 16:58

台大醫雲林分院阿波羅計畫監測 雲林近七成老人衰弱

2019-09-18 14:47

公車未確實靠站 北市記點扣分

2019-09-19 00:02

墾丁「秋天不吶喊音樂節」 歌手楊丞琳、萬芳等上陣

2019-09-19 09:43

台南街頭藝術節周五至周日登場 交管懶人包報你知

2019-09-18 23:46

橋不只是橋 故宮南院新地景藝術競圖首獎鄒橋明年施工

2019-09-18 17:00

壽豐捕到「大尾鱸鰻」 重達25斤

2019-09-19 00:10

三芝廢營區活化要動工 市集結合鐵馬驛站

2019-09-18 19:35

長照職缺炙手可熱 明新北中和徵才

2019-09-18 15:14

屈公病陸續爆發 重災區新北國強嶺封鎖遭疑不周全

2019-09-19 10:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top