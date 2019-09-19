雲林縣府計畫打造高鐵特定區 形成觀光文化廊道
雲林縣政會議今天移師虎尾農博生態公園召開，縣府計畫串聯高鐵、糖鐵打造虎尾新都心文化觀光廊道，包括即將發包的布袋戲傳習中心，以及把建國眷村歷史聚落群開發為青創國際藝術村，同時將把央廣舊址建造為鄧麗君IP的數位影音文化園區，讓虎尾成為璀璨的文化珍珠。
雲林縣長張麗善表示，位於農博公園內的布袋戲傳習中心將打造為國家級文化園區，讓台灣意象的傳統布袋戲文化走向國際舞台，預計今年底前發包，將可成為布袋戲展演、典藏、教育、推廣、創新設立統合的據點，與國際偶戲藝術接軌，打造雲林觀光新亮點。
張麗善說，已登錄為文化景觀的央廣電台占地約2公頃，是早年對大陸廣播的戰略據點，延續1980年代大陸「白天聽老鄧，晚上聽小鄧」的歷史記憶，將把電台舊址規劃為雲林女兒鄧麗君IP數位影視音基地，打造影音體驗及表演場域，串連布袋戲傳習中心、糖鐵、建國眷村、褒忠鄉鄧麗君故居等創造雲林獨特文化產業，目前已完成規劃設計，將爭取經費建物修復及營運評估。
此外，張麗善也表示將積極爭取台大雲林分部設校、開發百年糖鐵，並全面改善高鐵通往各地的交通，同時保留原有的芒果樹道路作為分隔廊帶，相關交通系統將於109年9月底前陸續完成，連結虎尾市區、建國一村、虎科大興中校區、台大、高鐵，以利地方發展。
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