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曳引機可涉水送物資⋯熱血鹿農簽支援協定

2019-09-19 12:05聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南佳里區公所結合民間力量，在佳里區漳洲自主防災社區大力促成下，以公私協力方式，與鋒穎種鹿場公司今天上午10點簽署「農用機具支援協定合約書」。鋒穎種鹿場負責人林昆鋒，同時也是漳洲社區理事，平時熱心公益積極參與社區活動，去年823水災時也曾以曳引機協助救災，今年透過漳洲社區自主防災與公所簽訂農機具支援協定，正式加入佳里區防救災體系。

佳里區長朱雅宏感謝鋒穎種鹿場為佳里區防救災提供曳引機災民疏散支援，為社會盡一份心力。因曳引機馬力大、穩定性夠、機動性高、可涉水之特性，故能因地制宜於災害發生時作為緊急疏散撤離及運送物資之交通工具。

朱雅宏說，漳洲社區一直以來將居民生命財產安全列為社區三大工作之一，107年在紅十字會台灣省台南縣支會協助下成立漳洲自主防災社區，進行漳洲社區防災任務編組及實兵演練。今年度更向水利局申請「水患自主防災社區建置計畫」，加上本次促成在地企業與公所簽訂農機具支援協定，讓漳洲社區自主防災更加成熟。

朱雅宏強調，每年台灣汛期在5月至11月，梅雨及颱風季皆會帶來連續性豪雨，也是最容易發生水患的時期，如何做好充分的防災與救災整備工作，公部門身負重任，感謝漳洲自主防災社區主動積極促成本樁美事，健全佳里區災害防救體系，強化防救災能量，使災害發生或有發生之虞時，能迅速調度機具投入災害搶救及後勤補給等作業，確保民眾人身之安全。並期望透過本次公私協力公開簽約儀式，喚起更多防災意識，鼓勵在地企業共同參與公共事務，提升本區防救災整備應變能量。

成大防災研究中心今天也漳州社區舉辦「水患自主防災社區教育訓練」，讓社區民眾對於災害來臨之處置及應變作為更加熟悉，強化民眾防救災之觀念及能力。

台南市佳里區漳洲社區成立自主防災社區，並與鹿農簽訂農機具支援協定。記者吳淑玲/攝...
台南市佳里區漳洲社區成立自主防災社區，並與鹿農簽訂農機具支援協定。記者吳淑玲/攝影
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台南市佳里區漳洲社區成立自主防災社區，並與鹿農簽訂農機具支援協定。記者吳淑玲/攝...
台南市佳里區漳洲社區成立自主防災社區，並與鹿農簽訂農機具支援協定。記者吳淑玲/攝影
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台南市佳里區漳洲社區成立自主防災社區，並與鹿農簽訂農機具支援協定。記者吳淑玲/攝...
台南市佳里區漳洲社區成立自主防災社區，並與鹿農簽訂農機具支援協定。記者吳淑玲/攝影
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台南市佳里區漳洲社區成立自主防災社區，區長朱雅宏（右）並與鹿農林昆鋒簽訂農機具支...
台南市佳里區漳洲社區成立自主防災社區，區長朱雅宏（右）並與鹿農林昆鋒簽訂農機具支援協定。記者吳淑玲/攝影
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