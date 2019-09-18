台南街頭藝術節周五至周日登場 交管懶人包報你知

2019-09-18 23:46 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南街頭藝術節將於本周五（9月20日）至周日（22日），以「鬧熱的沙卡里巴」為主題，在海安路、中正路、友愛街一帶展開，這屆由街頭藝人競賽擴大為各類街頭藝術展演，如馬戲、雜技、操偶、默劇等，透過多元藝術形式讓藝文魅力擴散至生活場景，台南市政府指出，屆時會實施交管措施，敬請民眾配合。

主辦單位表示，配合街頭藝術節活動展演及場地設置，本月20日起至22日3天活動期間，在海安路（民生路至尊王路區間）及中正路（西門路至海安路區間）將進行交管措施，請用路人注意臨時性交通指示牌的指引避開相關路段。

主辦單位指出，民眾搭乘高鐵的話， 轉乘高鐵快捷公車 H31，搭乘至「永華站」；搭乘台鐵則轉乘 14 路、77 路、88 路公車至周邊站牌。自行開車的話，行經台 17 或17 甲線 至「運河星鑽」停車，或台 1 線接中華南路-國民路-南門路至「水交社」臨時停車空間停車。

如到「運河星鑽」停車，步行約10分鐘抵達活動會場；至「水交社」臨時停車空間停車，搭乘接駁車約 15分鐘抵達活動會場。

主辦單位指出，接駁車往返水交社文化園區（水交社一街）↔ 寶雅台南金華店，周六首班車 12時（去程）、周日首班車 10時（去程），周六、日行駛，每班發車班距約 15 分鐘。

交通公告：https://reurl.cc/yynejM

停車場 & 接駁車：https://reurl.cc/YlWjr0