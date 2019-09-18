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守護嘉憶人APP 未來將找尋失智長輩

2019-09-18 18:37聯合報 記者李承穎╱即時報導

嘉義市府研發的「守護嘉憶人」APP，除了可以搜尋全市AED的位置，未來還會運用在搜尋失智長輩，將在APP上打造失智身分辨識、發送協尋公告、照護交流群組和虛擬錢包等功能，目前已在與廠商、家屬密集討論，預計年底前讓APP設計完善，守護嘉義的長輩。

「守護嘉憶人」APP目前可搜尋全嘉義市的AED，市府在全市220台AED放上蜂鳴器，過APP啟動AED蜂鳴器，會發出不間斷的聲響，讓民眾即時找到AED位置，還能夠呼叫500公尺內的具有救護執照的民眾一同來救援，這概念也將運用在搜尋失智長輩上。

市府衛生局說，目前長輩身上可能會配戴失智手鍊，但有些長輩會覺得被「鍊住」，出門時並不喜歡配戴，造成走失頻傳；市府設計出長寬約3公分、厚0.5公分的智慧晶片讓長輩配戴，並依照長輩的信仰，放在平安符或十字架等隨身物品內，或是製作成鑰匙圈和別針等，便於攜帶。

這塊智慧晶片就會與APP連線，若長輩走失，家人在APP上就可即時知道老人位置，另外，會同步在APP上發送協尋公告，讓其他民眾一同協尋。

衛生局說，走失長輩若經過有下載APP的民眾身邊，民眾的手機就會推播，讓他即時知道就是目前走失的長輩，APP上也有失智辨識功能，未來會設計出QRCODE的圖樣放在長輩身上，利用APP去掃描後，就可知長輩的名字、年紀和聯繫資訊。

APP也會增加「虛擬錢包」功能，若長輩走失後肚子餓到便利商店，店員透過APP掃描長輩晶片，就可以付款，也能及時通知家屬；APP的照護交流群組功能，也可讓長輩的親人、照顧服務員和機構員工等人在APP上交流，隨時掌握老人狀況。

嘉義市府研發的「守護嘉憶人」APP，除了可以搜尋全市AED的位置，未來還會運用在...
嘉義市府研發的「守護嘉憶人」APP，除了可以搜尋全市AED的位置，未來還會運用在搜尋失智長輩，將在APP上打造失智身分辨識、發送協尋公告、照護交流群組和虛擬錢包等功能，
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未來透過長輩身上的智慧晶片，與APP連線，便可搜尋到長輩。記者李承穎／攝影
未來透過長輩身上的智慧晶片，與APP連線，便可搜尋到長輩。記者李承穎／攝影
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失智衛生局

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