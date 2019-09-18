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【完整提名名單】2020立委選舉 看藍綠各選區對決戰將

108新課綱上路 興國高中多元選修彈性課程

2019-09-18 18:36聯合報 記者謝進盛╱即時報導

108課綱這學期上路，台南市興國高中老師們暑假期間共同備課以及以往資賦素養課程的經驗，開出了數十門精彩的課程提供孩子們學習，為減少課程衝擊，老師們打趣說，幾乎把十八般武藝全秀出了。

興國教務主任黃向吟指出，108課綱實施，教務處工作量暴增好幾倍，但是看到開學後這些課程順利進行以及孩子們上課時開心的笑容，所有的疲勞都煙消雲散，也很欣慰學校師資陣容是如此堅強，老師們都把十八般武藝搬到課堂上了。

黃向吟表示，108課綱實施，興國不是只有高中階段實施，因6年一貫教育，國一已開始納入了每5周6堂跨領域彈性時間，這些時間不再是學科上課或考試，而是讓孩子能提早探索觀察、動手實作，培養孩子們能帶得走、用得到能力，也希望透過我們的努力，提升大新營地區孩子們素養與學習能力，縮小108課綱所帶來的城鄉落差。

其中，國一的「World Online」課程，先由歷史老師帶著學生踏查，參訪了學校附近的三一宅、綠川、同濟宮，並透過老師們解說，讓學生們能了解自身的環境，再由英文老師透過i-EARN平台，認識他國筆友，雙方的書信往來能增進英文的學習效果，最後再向國外友人介紹本地的風俗民情。如此不僅將教學場域移到了校外，更拓展了學生學習視野。

參與課程的國一學生蔡博森說，踏查過程很有趣，老師們解說很詳細，學習效果很棒。同樣參加課程的學生張詠婷也表示，很期待下一階段i-EARN課程，能夠交到國外的朋友，對這樣上課方式，留下深刻的印象。

108新課綱上路，興國高中呈現多元選修彈性課程，教學場域移到校外，拓展學生學習視...
108新課綱上路，興國高中呈現多元選修彈性課程，教學場域移到校外，拓展學生學習視野。圖/學校提供
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108新課綱上路，興國高中呈現多元選修彈性課程，教學場域移到校外，拓展學生學習視...
108新課綱上路，興國高中呈現多元選修彈性課程，教學場域移到校外，拓展學生學習視野。圖/學校提供
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108新課綱上路，興國高中呈現多元選修彈性課程，教學場域移到校外，拓展學生學習視野。圖/學校提供
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108課綱素養高中老師

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