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雲林7成老人衰弱 阿波羅計畫推每日一蛋

2019-09-18 17:13中央社 雲林縣18日電

台大醫院雲林分院今天表示，阿波羅計畫智慧醫療平台監測發現，雲林縣近7成老人可能因飲食不均衡導致衰弱，將與雲林縣政府及長青食堂合作，從10月1日起每日一蛋補充營養。

台大醫院雲林分院發表「阿波羅計畫智慧醫療平台」監測成果，雲林分院副院長劉宏輝指出，5月完成雲林縣100多名65歲以上長者的生命徵象量測及衰弱測試，發現近7成的長者可能因飲食不均造成衰弱。

阿波羅計畫監測結果顯示，雲林縣65歲以上長者的手部握力與坐站能力、走路速度等指數，有極高比例屬於衰退狀態，近7成長者握力偏差、足部功能不佳，過半長者坐站能力及走路速度過慢。

阿波羅計畫監測也發現，年長者的代謝症候群及體脂率偏高，分析原因，可能是飲食不均衡，例如蛋白質攝取不足，以致肌肉量下降而造成體能衰弱，平常飲食「吃粗飽」的觀念，要改變為注重飲食內容，例如吃雞蛋、補充保健食品等。

劉宏輝表示，台大醫院雲林分院將與雲林縣政府及麥寮鄉海豐村、元長鄉五塊村、莿桐鄉麻園村、大埤鄉尚義村等4地長青食堂合作，從10月1日起推「每日一蛋」，持續觀察長者的生理量測數據等指標，以及配合血液檢查，彙整成果提供雲林及全台長者營養食譜參考。

台大醫院食譜

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