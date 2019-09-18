橋不只是橋 故宮南院新地景藝術競圖首獎鄒橋明年施工

2019-09-18 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



故宮南院新地景藝術競圖首獎鄒橋電腦模擬設計圖。圖／廖偉立建築師事務所提供 分享 facebook 行政院核定嘉義縣故宮南院37億多元新故宮計畫「國寶館」，將在明年啟動，其中先期工程新地景藝術，計畫從北側停車場，闢建跨越人工湖景觀橋，接引遊客進入博物館，經公開徵件建築設計圖，國內知名建築師廖偉立作品「鄒橋」，榮獲競圖首獎， 將由故宮委託廖偉立建築師事務所設計，明年招標施工。

故宮南院處長彭子程臉書貼競圖首獎作品鄒橋說「故宮南院新地景藝術，是令人期待的作品」，他表示，鄒橋將按圖設計施工，全長80公尺，從北側停車場跨越人工湖，連接博物館北側入口，總經費7500多萬元，明年施工，這座地景藝術橋出自知名建築師廖偉立設計，讓人眼睛為之一亮。

廖偉立鄒橋設計說明如下:橋不只是橋，是建築、景觀、裝置、雕刻，也是地景圖騰，在此幻化成大山大水

與日月同光傳說，在此與天地同塵，回到原初，人們在此除了跨越，更可以停留交談相遇，讓一切活動事件在此自由自在發生，讓空間無限曲折轉進，與自然同在，讓時間無限延長纏綿，與人們同老。

廖偉立苗栗縣通霄鎮人，美國南加州建築學院碩士，台灣與大陸註冊建築師，曾獲日本SD Review年度獎多次、中國WA建築佳作獎、台灣建築獎首獎等，知名建築作品有毓繡美術館，雲林北港女兒橋，板橋遊龍捷運人行橋等。