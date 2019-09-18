全國重機大會師 928雲林西螺1500輛重機登場

2019-09-18 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



中華民國大型重型機車經營同業促進會，將在9月28日舉辦「2019 全國重機大會師─戲說西螺」，屆時將有1500輛重機湧入西螺小鎮，促進會今天在西螺福興宮舉辦宣傳會，歡迎民眾共襄盛舉。

重機車全國促進會理事長洪宗寶表示，西螺是一個對重機友善的美麗小鎮，促進會歷年來都選擇在西螺舉辦全國性大會師活動，今年與福興宮、雲林縣螺陽文教基金會共同舉辦全國性車聚活動，讓更多的車友認識充滿熱情的西螺。

西螺福興宮董事長楊文鐘說，每年西螺媽祖太平媽遶境大會香起駕時，車友都會來護送媽祖出城，全促會是用心優質團隊，不但素質好更宣導交通安全相關規定，讓民眾對重機改觀，盼望透過活動帶動西螺觀光，並推廣在地名產與文化。

洪宗寶也提到，本次活動特色是將車輛停在有歷史意義的「西螺大橋」上，透過接駁車將人潮引導到老街來消費，並且邀請代表西螺的伴手禮名店參加，讓活動不只是有象徵性，更讓民眾看得到、吃得到、感受得到西螺的人文風情。