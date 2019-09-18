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5年踏遍22所偏鄉小校拍畢業照 周盟欽走了

2019-09-18 15:58聯合報 記者邵心杰╱即時報導

中秋節傳出周因病過逝，學員不捨，紛紛表示要幫周圓夢，將義拍傳承下去。翻攝自周盟欽...
中秋節傳出周因病過逝，學員不捨，紛紛表示要幫周圓夢，將義拍傳承下去。翻攝自周盟欽臉書
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「我來幫學弟妹們拍畢業證件照和大合照。」5年前，台南社大資深攝影講師周盟欽返回後壁樹人國小母校參加活動，得知校方畢業紀念照是自己用手機拍的，周自告奮勇且號召彩妝班學員為學弟學妹拍畢業紀念照，迄今已遍及22所偏鄉小校，最遠更達台東卑南的東成國小，未料，中秋節傳出周因病過逝，學員不捨，紛紛表示要幫周圓夢，將義拍傳承下去。

「周老師走了」樹人國小校長劉裕承說，接到學員傳來的訊息，覺得很奇怪，前一天才接到周邀約10月出席「行動公民—服務偏鄉畢業照」的講座，陸續收到周親友的訊息，他才如夢初醒，5年來一直陪伴學弟妹一起邁向人生全新旅程的大學長，真的離開了。

劉裕承說，周66年畢業，是第一個以校友身分以行動力支持母校，周提議「我來拍」，並邀請學生家長一起來拍，周號召婚紗公司老板娘蘇芳純等人共同促成拍攝畢業紀念照這樁美事，這對樹人家長及學生而言有尊榮感，這是一件多麼不容易的事呀！從彩妝、攝影到輸出全都義務服務，「不用擔心」周拍胸。

當後製作業完成，周將證件照和大合照相片送到樹人國小，校長室另有一位麻豆區港尾國小校長黃寶東，港尾國小也稱得上是偏鄉學校。黃聽了事情始末之後，大為驚嘆：「天下有這麼好的事？明年我們也要...」。

因此，周從2016年開始，成立了一個服務團隊，服務的學校便一所一所的增加，迄今遍及22所偏鄉小校，218位國小及幼稚園學生拍攝畢業紀念照，最遠更達台東卑南的東成國小，距離台南市中心220公里。

服務團隊有學員表示，有幸成了周老師的學生，一起為偏鄉學校學生拍照畢業紀念照，是件有意義的事；當車子愈開愈偏鄉，感覺也找回自己天真的童年，感染到學生的快樂。周不僅為偏鄉學生拍畢業紀念照，也為躺在床上的身障、植物人拍大頭照。

「如果偏鄉學校願意，我們幾個會一直服務下去」、「如果大家還願意一起幫周老師圓夢，再一起來！相信老師也會來監視的」，「願意」學員在群組誓言將義拍傳承下去。

樹人國小校長劉裕承說，周66年畢業，是第一個以校友身分以行動力支持母校。圖／樹人...
樹人國小校長劉裕承說，周66年畢業，是第一個以校友身分以行動力支持母校。圖／樹人國小提供
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5年前，台南社大資深攝影講師周盟欽自告奮勇且號召彩妝班學員為學弟學妹拍畢業紀念照...
5年前，台南社大資深攝影講師周盟欽自告奮勇且號召彩妝班學員為學弟學妹拍畢業紀念照，迄今已遍及22所偏鄉小校。圖／樹人國小提供
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偏鄉學校攝影

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