台大醫雲林分院阿波羅計畫監測 雲林近七成老人衰弱

2019-09-18 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



台大醫院雲林分院阿波羅計畫智慧醫療平台今年5月完成100多位65歲以上長者生命徵象量測與衰弱測試，發現雲林縣近7成長者可能因飲食不均造成衰弱，將與縣府及長青食堂合作，從10月底開始每日一蛋為長輩補充營養，降低長者肌少症發生。

阿波羅計畫助理張文欣表示，阿波羅計畫在長青食堂設立衰弱量測設備，了解雲林縣長者衰弱狀況，今年5月已有100多位長者完成生命徵象量測與衰弱測試，結果顯示雲林縣65歲以上長者在手部握力與坐站能力、走路速度等衰弱指數部分有極高比例屬於衰退狀態，不僅近7成長者握力偏差，足部功能也不佳，有過半長者顯示坐站能力及走路速度都過差。

阿波羅計畫監測發現雲林縣長者多缺乏基礎保健觀念，平時飲食內容常以「吃粗飽」為主，不重視飲食內容，也很少額外補充保健食品，雞蛋是簡單且營養的蛋白質來源，具有取得且保存容易、烹調方式多樣等優點，因此醫院將採購雲林在地友善生產的健康雞蛋，提供長青食堂共餐的長者作為額外蛋白質及優質膽固醇之補充，同時亦可提供良好的胺基酸及脂肪酸。